ВСУ трижды атаковали дронами главу Скадовского района Херсонской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая — РИА Новости. Глава Скадовского района Херсонской области Александр Дудка трижды попал под атаку дронов ВСУ, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы региона Владимир Василенко.
"Дважды удар пришелся рядом с его домом, а третий — в машину, из которой тот успел выйти", — рассказал он.
Глава района получил осколочное ранение головы, ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Однако он отказался от госпитализации и вернулся к работе после оказания медпомощи, добавил Василенко.
22 июня 2022, 17:18