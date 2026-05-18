ВСУ нанесли десятки ударов по району ЗАЭС за сутки

Специальная военная операция на Украине
 
14:04 18.05.2026
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мая - РИА Новости. Киев нанес десятки ударов по району Запорожской АЭС и ее городу-спутнику Энергодару за последние сутки, сообщил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
«
"Буквально за последние сутки были десятки ударов в зоне и станции, и города. На 11 часов город был отключен от электроснабжения, сейчас мы его восстановили", - сказал Лихачев.
По его словам, количество атак на ЗАЭС и Энергодар постоянно увеличивается после перемирия 8-11 мая.
