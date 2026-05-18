Два человека погибли при украинской атаке на Белгородскую область

Краткий пересказ от РИА ИИ
БЕЛГОРОД, 18 мая - РИА Новости. Двое мужчин погибли, еще двое получили тяжелые ранения в Белгородской области в результате террористической атаки со стороны ВСУ, сообщили в региональном оперштабе.
Уточняется, что в реанимации Борисовской ЦРБ сейчас борются за жизнь мужчины, который получил проникающее ранение живота, множественные осколочные ранения рук и ног.
"Еще одного пострадавшего в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями различных частей тела бригада скорой транспортирует в областную клиническую больницу. На месте атаки повреждены несколько автомобилей", - добавили в оперштабе.
