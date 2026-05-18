Два человека погибли при украинской атаке на Белгородскую область

БЕЛГОРОД, 18 мая - РИА Новости. Двое мужчин погибли, еще двое получили тяжелые ранения в Белгородской области в результате террористической атаки со стороны ВСУ, сообщили в региональном оперштабе.

"Во время террористической атаки со стороны ВСУ двое мужчин погибли, двое получили ранения. В поселке Борисовка Борисовского округа от детонации вражеского дрона двое мужчин скончались на месте до приезда бригады скорой помощи", - говорится в сообщении в канале оперштаба на платформе " Макс ".

Уточняется, что в реанимации Борисовской ЦРБ сейчас борются за жизнь мужчины, который получил проникающее ранение живота, множественные осколочные ранения рук и ног.