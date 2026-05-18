Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ более 20 раз применили артиллерию при ударах по Курской области за сутки
- Десять раз БПЛА атаковали регион с помощью взрывных устройств.
ТУЛА, 18 мая – РИА Новости. Больше 20 раз за сутки вооруженные силы Украины применили артиллерию по отселенным районам Курской области, 10 раз БПЛА атаковали регион с помощью взрывных устройств, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в мессенджере "Макс".
"Всего в период с 09.00 17 мая до 09.00 18 мая сбито 84 вражеских беспилотника различного типа. 24 раза враг применил артиллерию по отселённым районам. 10 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств", - говорится в сообщении.
Хинштейн добавил, что в результате атак в селе Щекино Рыльского района осколки повредили два сарая, ворота и водонапорную башню, а также стекла в трех сельхозавтомобилях.
