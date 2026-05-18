Рейтинг@Mail.ru
ВСУ нанесли удары по 13 населенным пунктам Белгородской области - РИА Новости, 18.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:27 18.05.2026
ВСУ нанесли удары по 13 населенным пунктам Белгородской области

ВСУ за сутки нанесли удары по 13 населенным пунктам в Белгородской области

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия обстрела Белгорода и Белгородского района со стороны ВСУ
Последствия обстрела Белгорода и Белгородского района со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия обстрела Белгорода и Белгородского района со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские военные за прошедшие сутки нанесли удары по 13 населенным пунктам в девяти муниципалитетах Белгородской области.
  • Пострадал один мирный житель, зафиксированы повреждения в многоквартирном доме, частных домовладениях, социальном объекте, административном здании, предприятии и транспортных средствах.
  • В Белгородской области с 9 августа 2024 года введен режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
БЕЛГОРОД, 18 мая - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки нанесли удары по 13 населенным пунктам в девяти муниципалитетах Белгородской области, пострадал один мирный житель, сообщили в региональном оперштабе.
Согласно опубликованным данным, в результате атак со стороны Украины за отчетный период повреждения выявлены в одном многоквартирном доме, 4 частных домовладениях, социальном объекте, административном здании, предприятии и 6 транспортных средствах.
"В Белгородском округе в селе Отрадное в результате атаки FPV-дрона на автомобиль ранен мужчина. Пострадавший продолжает стационарное лечение в городской больнице №2 города Белгорода. Машина повреждена. От удара дрона в поселке Октябрьский поврежден автомобиль. В селе Ясные Зори дрон атаковал соцобъект", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.
По данным ведомства, повреждения зафиксированы в Алексеевке Алексеевского округа, в Колосково Валуйского округа, в Шидловке и Пятницком Волоконовского округа, в городе Грайворон Грайворонского округа, в Илек-Пеньковке Краснояружского округа, в Прохоровке Прохоровского округа, в Маломихайловке и Новой Таволжанке Шебекинского округа, а также в Бутово Яковлевского округа.
В Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года в регионе введен режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
"Их больше нет": на Западе сделали внезапное заявление об ударе по Украине
05:58
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьУкраинаОтрадное
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала