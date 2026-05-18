ВСУ нанесли удары по 13 населенным пунктам Белгородской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские военные за прошедшие сутки нанесли удары по 13 населенным пунктам в девяти муниципалитетах Белгородской области.
- Пострадал один мирный житель, зафиксированы повреждения в многоквартирном доме, частных домовладениях, социальном объекте, административном здании, предприятии и транспортных средствах.
- В Белгородской области с 9 августа 2024 года введен режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
БЕЛГОРОД, 18 мая - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки нанесли удары по 13 населенным пунктам в девяти муниципалитетах Белгородской области, пострадал один мирный житель, сообщили в региональном оперштабе.
Согласно опубликованным данным, в результате атак со стороны Украины за отчетный период повреждения выявлены в одном многоквартирном доме, 4 частных домовладениях, социальном объекте, административном здании, предприятии и 6 транспортных средствах.
"В Белгородском округе в селе Отрадное в результате атаки FPV-дрона на автомобиль ранен мужчина. Пострадавший продолжает стационарное лечение в городской больнице №2 города Белгорода. Машина повреждена. От удара дрона в поселке Октябрьский поврежден автомобиль. В селе Ясные Зори дрон атаковал соцобъект", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.
По данным ведомства, повреждения зафиксированы в Алексеевке Алексеевского округа, в Колосково Валуйского округа, в Шидловке и Пятницком Волоконовского округа, в городе Грайворон Грайворонского округа, в Илек-Пеньковке Краснояружского округа, в Прохоровке Прохоровского округа, в Маломихайловке и Новой Таволжанке Шебекинского округа, а также в Бутово Яковлевского округа.
В Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года в регионе введен режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.