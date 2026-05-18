МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Украинский врач подтвердила информацию о распространении хантавируса среди военных ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Киевский врач Ирина Семенова заявила, что на Сумском направлении среди военнослужащих ВСУ массово распространен хантавирус", — рассказал собеседник агентства.
Он сослался на данные медика, согласно которым рост числа заболевших связан с антисанитарией, грызунами и ослабленными иммунитетом украинских боевиков на этом участке фронта.
О том, что войска противника начали стали нести небоевые потери из-за хантавируса, российские силовики сообщили в начале мая. Речь шла о подразделениях ВСУ в Сумской, Харьковской и Львовской областях.
Хантавирусы — род вирусов, которые передаются человеку при контакте с грызунами. Хантавирусы могут вызывать геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС) и хантавирусный легочный синдром.