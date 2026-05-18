Краткий пересказ от РИА ИИ Боевики ВСУ при отступлении на Добропольском направлении в ДНР расстреляли своих раненых сослуживцев.

Они пошли на это, чтобы не эвакуировать их с позиций на Добропольском направлении.

ДОНЕЦК, 18 мая — РИА Новости. Боевики ВСУ при отступлении расстреляли своих раненых сослуживцев, чтобы не эвакуировать их с позиций на Добропольском направлении в ДНР, рассказал РИА Новости командир взвода беспилотных систем группировки российских войск "Центр" Виктор Акчурин.

По словам собеседника агентства, операторы российского FPV-дрона нанесли удар по укрытию группы ВСУ . В результате атаки часть украинских военнослужащих получила ранения.

"Два целых и два раненых было. Они своих просто застрелили, ну, чтобы не тащить там, не вытаскивать раненых, а сами "оттянулись", — рассказал Акчурин.