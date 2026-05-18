17:58 18.05.2026 (обновлено: 18:15 18.05.2026)
В ВОЗ предупредили об учащающихся вспышках инфекций

Знак биологической опасности. Архивное фото
  • Вспышки инфекционных заболеваний в мире становятся все более частыми и разрушительными, следует из отчета Глобального совета по мониторингу готовности ВОЗ и Всемирного Банка.
  • В Совете предупредили, что десятилетие инвестиций не успевает за ростом риска пандемий.
  • Совет указывает на необходимость создания постоянного независимого механизма мониторинга для отслеживания рисков пандемий и обеспечения равного доступа к жизненно важным вакцинам, тестам и методам лечения.
ЖЕНЕВА, 18 мая – РИА Новости. Вспышки инфекционных заболеваний в мире становятся все более частыми и наносят все больший ущерб, следует из отчета Глобального совета по мониторингу готовности ВОЗ и Всемирного Банка.
В докладе, посвященном устойчивости к пандемиям будущего, отмечается, что "мир не стал безопаснее от пандемий".
"По мере того, как вспышки инфекционных заболеваний становятся все более частыми, они также становятся все более разрушительными, оказывая все более широкое воздействие на здравоохранение, экономику, политику и социальную сферу, а также снижая возможности для восстановления после них", - говорится в тексте.
В Совете, созданном ВОЗ совместно со Всемирным Банком после вспышки лихорадки Эбола в Западной Африке в 2013-2016 годах, предупредили, что "десятилетие инвестиций не успевает за ростом риска пандемий".
"Новые инициативы улучшили некоторые аспекты готовности, но в целом эти усилия нивелируются растущим влиянием геополитической фрагментации, экологических потрясений и глобальных поездок, особенно в условиях сокращения помощи в целях развития до уровней, не наблюдавшихся с 2009 года", - указано в докладе.
Совет, срок полномочий которого истекает в 2026 году, указывает на необходимость создания постоянного независимого механизма мониторинга для отслеживания рисков пандемий. Также важно обеспечить равный доступ к жизненно важным вакцинам, тестам и методам лечения путем заключения Соглашения о пандемии.
