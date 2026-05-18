Раскрыто, как обновятся правила для открытия вкладов с 2027 года

Введение обязательной привязки ИНН ко всем банковским счетам — шаг к более системному контролю за движением денег. ИНН — постоянный идентификатор, в отличие от паспорта или номера телефона. он поможет выявлять подозрительные транзакции в разных банках, пояснил эксперт.

"Для большинства граждан изменения, как ожидается, не потребуют дополнительных действий: банки смогут обновлять данные самостоятельно на основе информации из баз ФНС. Нововведение сделает финансовые операции более прозрачными для государства и продолжит общий курс на цифровизацию контроля переводов", — пояснил Гамзаев.

Инициатива связана с запуском платформы "Антидроп" в 2027 году, направленной на борьбу с дропперством. Уже с 1 июля 2026 года указание ИНН станет обязательным при переводах через Систему быстрых платежей. Для клиентов ИНН войдет в стандартный пакет документов наряду с паспортом.