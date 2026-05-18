02:17 18.05.2026
Раскрыто, как обновятся правила для открытия вкладов с 2027 года

Финансист Гамзаев: с 2027 года ИНН будет обязательным для всех банковских счетов

Знак процента. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 2027 года индивидуальный номер налогоплательщика станет обязательным для всех банковских счетов россиян.
  • Новые правила затронут не только вновь открываемые вклады, но и уже действующие счета.
  • Инициатива связана с запуском платформы «Антидроп» в 2027 году, направленной на борьбу с дропперством.
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. С 2027 года индивидуальный номер налогоплательщика станет обязательным для всех банковских счетов россиян. Новые правила затронут не только вновь открываемые вклады, но и уже действующие счета. Об этом агентству “Прайм” сообщил директор по развитию финансовых продуктов в Сравни Магомед Гамзаев.
Введение обязательной привязки ИНН ко всем банковским счетам — шаг к более системному контролю за движением денег. ИНН — постоянный идентификатор, в отличие от паспорта или номера телефона. он поможет выявлять подозрительные транзакции в разных банках, пояснил эксперт.
«
"Для большинства граждан изменения, как ожидается, не потребуют дополнительных действий: банки смогут обновлять данные самостоятельно на основе информации из баз ФНС. Нововведение сделает финансовые операции более прозрачными для государства и продолжит общий курс на цифровизацию контроля переводов", — пояснил Гамзаев.
Инициатива связана с запуском платформы "Антидроп" в 2027 году, направленной на борьбу с дропперством. Уже с 1 июля 2026 года указание ИНН станет обязательным при переводах через Систему быстрых платежей. Для клиентов ИНН войдет в стандартный пакет документов наряду с паспортом.
