В "Ростехе" назвали сенсацией выход на рынок вертолета России и КНР

Он отметил, что Ми-26 - самый крупный в мире, грузоподъемностью 20 тонн, Ми-171 поднимает 10-12 тонн, а "китайская машина будет грузоподъемностью 14-16 тонн, будет потяжелее".

"Идет работа, и это будет сенсация, когда на рынок выйдет совместно созданная новая машина... Это такой знаковый проект, это не просто кооперация, а это совместная разработка с последующим совместным производством и выпуском на линии очень интересной и востребованной машины для Китая", - добавил он.