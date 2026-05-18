05:35 18.05.2026
В "Ростехе" назвали сенсацией выход на рынок вертолета России и КНР

  • «Ростех» совместно с китайской компанией Avicopter работает над созданием тяжелого вертолета нового поколения.
  • Вертолет будет тяжелее Ми-171, но легче Ми-26 и будет иметь грузоподъемность 14–16 тонн.
  • Разработка вертолета находится на стадии государственного аудита КНР, после завершения которого начнутся практические работы по организации производства.
ХАРБИН (Китай), 18 мая – РИА Новости. "Ростех" работает с Китаем над передовым тяжелым вертолетом нового поколения, его выход на рынок станет сенсацией, заявил РИА Новости директор по международному сотрудничеству госкорпорации Виктор Кладов.
"Мы совместно с китайской компанией Avicopter (подразделением China Aviation Industry Corporation (AVIC) -ред.) сейчас работаем над передовым тяжелым вертолетом нового поколения, он находится в стадии разработки, это будет вертолет тяжелее, чем Ми-171, но легче, чем Ми-26", - заявил Кладов на полях X российско-китайского ЭКСПО в Харбине.
Он отметил, что Ми-26 - самый крупный в мире, грузоподъемностью 20 тонн, Ми-171 поднимает 10-12 тонн, а "китайская машина будет грузоподъемностью 14-16 тонн, будет потяжелее".
"Мы разрабатываем совместно, китайцы разрабатывают, мы для них разрабатываем те узлы и агрегаты, которые им плохо пока даются, в частности, редуктор делаем, трансмиссию, скажем так, все работы по контракту полностью завершены, и сейчас производство тяжелого вертолета нового поколения проходит государственный аудит КНР, и по завершении госаудита можно будет (переходить - ред.) уже к практическим работам по организации производства", - указал Кладов.
Он пояснил, что вертолет проектирует китайская сторона, а "Ростех" заключает "отдельные контракты на конструирование отдельных узлов и агрегатов".
"Идет работа, и это будет сенсация, когда на рынок выйдет совместно созданная новая машина... Это такой знаковый проект, это не просто кооперация, а это совместная разработка с последующим совместным производством и выпуском на линии очень интересной и востребованной машины для Китая", - добавил он.
По его словам, в России для такой машины рынка нет, потому что у РФ есть Ми-26, который работает также и в Китае.
"А им нужен такой тяжелый вертолет, особенно для Тибета, поэтому Китай крайне заинтересован в появлении такой машины, и здесь мы тесно с ним кооперируем", - заключил Кладов.
ЭкономикаКитайРоссияХарбинВиктор КладовРостех
 
 
