ВЭБ.РФ: платформа для школ должна закрыть цепочку от заявки до поставки

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Разрабатываемая в России цифровая платформа для закупки школьного оборудования ускорит выход на регионы страны, если только возьмет на себя весь процесс от заявки до приемки товара, а не ограничится поиском поставщиков, сообщил зампредседателя ВЭБ.РФ Александр Тарабрин на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2026).

« "Сегодня не в каждой школе и не в каждом регионе есть достаточно компетентных людей, чтобы соответствовать требованиям специализированных закупок. Как следствие, некоторые региональные институции привлекают самих поставщиков для формирования тендера, а это уже нарушение законодательства. Платформа должна закрыть эту проблему: дать каждой школе доступ к проверенным поставщикам и убрать всю процедурную нагрузку", — сказал Тарабрин, его слова привели в пресс-службе госкорпорации.

Платформу создают по поручению президента России , прозвучавшем на ВЭФ-2025. Пилотный проект реализуют в Рязанской области , где школы уже провели первые тестовые закупки. По словам зампредседателя ВЭБ.РФ, вместо громоздких конкурсных процедур по 44-ФЗ школы получат каталог проверенных поставщиков с широким выбором, в том числе от малого бизнеса и локальных производителей.

Но простой витрины недостаточно, предупредил партнер блока "Закон и право" Игорь Редькин. Если платформа только помогает найти поставщика, а всей работой после заключения договора будет заниматься школа, нагрузка на учебное заведение не снизится.

"Платформа должна брать на себя больше: верифицировать потребности школ, проверять поставщиков на финансовую устойчивость, координировать логистику и приемку. Иначе мы просто переведем бумажную бюрократию в цифровую. Тогда как ценность настоящей цифровизации в том, чтобы государственный заказчик получил не новый интерфейс для старых проблем, а реальное снижение издержек и рисков", - отметил Редькин.