ВЭБ: рост бизнеса возможен только при глубокой ИИ-интеграции

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Использование технологий нейросетей и больших лингвистических моделей приведет к росту бизнеса только в случае глубокого внедрения ИИ в операционные процессы, сообщил руководитель центра "Технологии. Процессы. Данные" блока "Финансовый бизнес ВЭБа" Тимур Малин на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).

"Использовать ИИ и встроить его в процессы — это категорически разные вещи. Ценность — в массовом внедрении и перестраивании процессов на широких экономических отраслях. Сейчас технологии и инфраструктура ИИ становятся коммодити (базовым продуктом – от англ. commodity) для компаний, которые планируют трансформировать свои бизнес-процессы", — уточнил Малин, его слова приводит пресс-служба ДИПП.

По его словам, рынок генеративного ИИ сейчас активно трансформируется под запросы бизнеса. Примерно четверть этого рынка занимают системы взаимодействия с клиентом: службы поддержки, кол-центры и другие подобные службы.

"Второй большой блок — это разработка, тестирование, софтовый инжиниринг. Это еще где-то четверть (рынка – прим. ред.). Затем система принятия решений, маркетинг и так далее — тоже большой кусок. Ну и все, что связано уже с поддерживающими функциями. То есть, в общем, эффект достаточно существенный", — сказал эксперт.

Растущий интерес к использованию ИИ должен привести к снижению стоимости каждого запроса, полагает управляющий директор Sk Capital ("Ск Капитал") Станислав Колесниченко. Сейчас, по данным венчурной компании, каждый запрос имеет довольно высокую цену с точки зрения использования вычислительных ресурсов.

"Когда вы делаете много таких запросов, их себестоимость почти сопоставима с человеческим ресурсом — она чуть ниже человеческого ресурса. Но пока перевести это в ежедневное использование достаточно дорого. Но по идее стоимость инференса должна со временем кардинально снизиться. Проведу аналогию с мобильной связью. Когда-то минута разговора стоила безумных денег, а потом появились тарифы, позволившие говорить безлимитно. То же самое должно быть и здесь", — предположил Колесниченко.

В этом году конференция ЦИПР проходит в Нижнем Новгороде с 18 по 21 мая. ВЭБ.РФ впервые выступает генеральным партнером форума. Госкорпорация организовала здесь собственную деловую программу, посвященную вкладу институтов развития группы ВЭБ в технологическое лидерство страны. Спикеры ВЭБа — активные участники ключевых дискуссий: они выступают модераторами и спикерами на сессиях, где рассматривается практическое применение ИИ, новые финансовые инструменты и инфраструктура знаний.