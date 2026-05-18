18:55 18.05.2026
ВЭБ: инвестпроекты могут оценивать по защите от БПЛА и кибербезопасности

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Российский рынок антидроновых технологий за три года вырос с 2–3 миллиардов до 100 миллиардов рублей, а к концу 2026 года может достигнуть 200 миллиардов, при этом защита от БПЛА и кибербезопасность могут стать критериями оценки инвестпроектов, сообщил управляющий инвестиционный директор ВЭБ.РФ Булат Хабриев на форуме ЦИПР-2026.
"Сегодня примерно четверть мирового рынка антидрона — это Россия, и больше 30% мировых решений в этой сфере также разрабатывает и производит Россия. Если отрасль будет должным образом наполнена капиталом и долгосрочной государственной поддержкой, мы сможем сохранять это лидерство на ближайшие годы и обеспечивать безопасность не только внутри страны, но и по всему миру", — продолжил тему в ходе сессии "Техники безопасности" гендиректор Sk Capital ( "СК Капитал" входит в группу ВЭБ.РФ) Владимир Сакович, его слова приводит пресс-служба госкорпорации.
По его словам, главная проблема рынка не в нехватке технологий, а в том, что бизнес и инвесторы недооценивают угрозу, пока она не касается их напрямую. И это общемировая практика.
"В июле прошлого года арабские коллеги говорили, что защита от дронов им неинтересна и это их не касается. Уже в марте присылали фотографии горящих объектов и просили срочно что-нибудь поставить. Но быстро поставить невозможно. Вот вам объем недооценки риска", - отметил он.
Однако в России ситуация меняется, считает Сакович. Раньше большинство стартапов в этой сфере развивались без венчурного финансирования на собственные деньги или авансы от клиентов, которые уже столкнулись с угрозой. В 2026 году руководители крупного бизнеса стали воспринимать удар дроном не как проблему службы безопасности, а как риск полной остановки предприятия.
Кибербезопасность прошла тот же путь десятью годами раньше, добавил гендиректор Sк Capital. Сначала это было делом IT-департаментов, потом атаки начали останавливать целые предприятия. Когда государство ввело личную уголовную ответственность для руководителей объектов критической инфраструктуры, рынок сдвинулся. Сейчас то же самое происходит с защитой от дронов.
К тем же выводам пришел и финансовый сектор. Управляющий инвестиционный директор ВЭБ.РФ Булат Хабриев заявил, что кибератаки и атаки БПЛА перестали быть абстрактным риском. По его словам, в будущем для финансирования крупных промышленных и инфраструктурных проектов ВЭБ.РФ и коммерческие банки понадобится оценивать риски от таких угроз.
ВЭБ.РФ уже инвестирует в отрасль через фонд под управлением Sk Capital. И в рамках программы инвестиций в технологических лидеров планирует к 2030 году создать не менее пяти технологических холдингов с капитализацией каждого не менее 50 миллиардов рублей, готовых к выходу на IPO.
В этом году конференция ЦИПР проходит в Нижнем Новгороде с 18 по 21 мая 2026 года. ВЭБ.РФ впервые выступает генеральным партнером форума, на котором выстроил собственную деловую программу, посвященную вкладу институтов развития группы в технологическое лидерство страны. Спикеры ВЭБ.РФ и его организаций — активные участники ключевых дискуссий: они выступают модераторами и спикерами на сессиях, посвященных практическому применению ИИ, новым финансовым инструментам, долголетию и инфраструктуре знаний.
В работе форума также участвуют институты развития группы — в том числе фонд "Сколково", Sk Capital, "Сколте"х, издательство "Просвещение" и "Эксперт". Деловые сессии в рамках партнерства строятся вокруг практических вопросов: как зарабатывать на искусственном интеллекте, почему проекты не доходят до внедрения и какие технологии переходят из лабораторий в индустрию. В павильоне ВЭБ.РФ "Цифровая крепость" помимо зоны переговоров представлены демонстрационные решения в сфере кибербезопасности и лазерных технологий.
