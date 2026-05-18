С мужчины взыскали три миллиона рублей за обход утильсбора с премиум-авто

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Суд в Воронеже взыскал 3,3 миллиона рублей с мужчины, который ввез из-за границы 12 премиальных автомобилей, включая Maybach, оформив их как личное имущество ради экономии на утилизационном сборе, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Воронежские таможенники обратились в суд с иском к мужчине, который ввез в Россию 12 премиальных автомобилей, говорится в материалах. В судебном акте перечислены все машины: Mercede s-Maybach S 560, два Mercedes-Benz GLE 400d 4MATIC Coupe, Mercedes-Benz GLE 53 AMG 4MATIC Coupe, Mercedes-Benz GLC 300DE 4MATIC, два микроавтобуса V-Klasse, Audi Q8, Audi A5 Coupe, Volkswagen Tiguan и BMW 420dx Drive.

Согласно материалам, мужчина оформил все автомобили как личное имущество ради экономии на утилизационном сборе, таким образом заплатив за ввоз Maybach 5,2 тысячи рублей и за остальные - от 3,4 до 5,2 тысячи рублей. При этом, указано в документе, в ходе проверки было установлено, что ни мужчина, ни члены его семьи не поставили на учет ни один из автомобилей - все машины были проданы сторонним покупателям в нескольких регионах.

На этом основании таможня пересчитала утилизационный сбор по полному коэффициенту как для коммерческого ввоза и доначислила 3 313 800 рублей с пени, отмечается в материалах.

Как указано в решении, в суде ответчик настаивал, что на момент ввоза законодательство не содержало четких критериев, позволяющих отделить личный ввоз от коммерческого, а значит оснований платить больше не было, однако суд этот довод отклонил.

"Понятие "для личного пользования" является в действующем законодательстве достаточно определенным и не дает оснований лицам, ввозящим транспортные средства для перепродажи, уплачивать утилизационный сбор в размере, предусмотренном для транспортных средств, ввозимых для личного пользования", - говорится в документе.