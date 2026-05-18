В школах пройдет последний в этом учебном году урок "Разговоры о важном"

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Последний в этом учебном году урок "Разговоры о важном" пройдет для школьников и студентов в понедельник, он будет посвящен российским ценностям, сообщили РИА Новости в проектном офисе "Разговоров о важном".

"В понедельник, 18 мая, в российских школах и колледжах состоятся итоговые в этом году "Разговоры о важном" на тему "Ценности, которые нас объединяют", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в 2025/2026 учебном году во всех российских школах и колледжах прошло 32 занятия. На них студенты и школьники знакомились с работой атомщиков, космонавтов, спасателей, дипломатов и мультипликаторов, учились решать конфликты и быть внимательными в цифровом мире.

"Разработчики проекта старались, чтобы занятия были полезны, помогали развивать новые навыки. Завершает цикл занятий тема ценностей, которые объединяют всех жителей нашей страны. Это наши ориентиры, помощники, к которым мы обращаемся в сложных ситуациях, основа наших внутренних духовно-нравственных ориентиров", - приводятся в сообщении слова и.о. директора Института изучения детства, семьи и воспитания Александра Цветкова

Отмечается, что ярким завершением сезона станет II Всероссийская премия "Разговоры о важном". Она проводится для выявления и поощрения лучших инициатив и практик, которые внесли существенный вклад в реализацию "Разговоров о важном".