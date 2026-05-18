01:37 18.05.2026
В школах пройдет последний в этом учебном году урок "Разговоры о важном"

Урок в школе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Последний в этом учебном году урок «Разговоры о важном» пройдет для школьников и студентов 18 мая и будет посвящен российским ценностям.
  • В 2025/2026 учебном году прошло 32 занятия «Разговоры о важном», на которых студенты и школьники знакомились с разными профессиями и развивали новые навыки.
  • Ярким завершением сезона станет II Всероссийская премия «Разговоры о важном», церемония вручения которой состоится 1 июня в Москве.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Последний в этом учебном году урок "Разговоры о важном" пройдет для школьников и студентов в понедельник, он будет посвящен российским ценностям, сообщили РИА Новости в проектном офисе "Разговоров о важном".
"В понедельник, 18 мая, в российских школах и колледжах состоятся итоговые в этом году "Разговоры о важном" на тему "Ценности, которые нас объединяют", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в 2025/2026 учебном году во всех российских школах и колледжах прошло 32 занятия. На них студенты и школьники знакомились с работой атомщиков, космонавтов, спасателей, дипломатов и мультипликаторов, учились решать конфликты и быть внимательными в цифровом мире.
Более того, в этом учебном году для "Разговоров о важном" были подготовлены видеоинтервью с участием 39 спикеров. Среди них – Герой России Людмила Болилая, глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, официальный представитель МИД России Мария Захарова, лидер группы "Руки вверх!", продюсер Сергей Жуков и другие.
"Разработчики проекта старались, чтобы занятия были полезны, помогали развивать новые навыки. Завершает цикл занятий тема ценностей, которые объединяют всех жителей нашей страны. Это наши ориентиры, помощники, к которым мы обращаемся в сложных ситуациях, основа наших внутренних духовно-нравственных ориентиров", - приводятся в сообщении слова и.о. директора Института изучения детства, семьи и воспитания Александра Цветкова.
Отмечается, что ярким завершением сезона станет II Всероссийская премия "Разговоры о важном". Она проводится для выявления и поощрения лучших инициатив и практик, которые внесли существенный вклад в реализацию "Разговоров о важном".
Торжественная церемония вручения премии состоится 1 июня в Москве в рамках празднования Дня защиты детей.
РоссияМоскваАнтон АлихановМария ЗахароваСергей ЖуковМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
