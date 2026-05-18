ЕС увяжет выдачу Украине части кредита с налогами на посылки, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ ЕС увяжет выдачу Украине части кредита в 90 миллиардов евро с принятием законодательства об увеличении доли иностранных посылок, облагаемых НДС.

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. ЕС увяжет выдачу Украине части кредита в 90 миллиардов евро с принятием законодательства об увеличении доли иностранных посылок, облагаемых НДС, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.

"Требования о налогах затронут... макрофинансовую часть кредита, составляющую 8,4 миллиарда евро... Чтобы получить эти средства, Киеву придется принять законы о расширении доли иностранных посылок, облагаемых 20%-м налогом на добавленную стоимость", - говорится в публикации.

Отмечается, что Украина должна получить первый транш кредита в июне, следующий - в сентябре, а третий - к концу года, если ею будут проведены необходимые реформы.

Источники агентства указывают, что это требование Евросоюза аналогично тому, которое выдвинул Украине МВФ для получения ею одного из траншей помощи. По информации Блумберг, Еврокомиссия сопоставляет некоторые условия помощи Киеву с теми, которые ставит фонд.

Блумберг подчеркивает, что требуемые из-за рубежа изменения украинского законодательства крайне непопулярны среди граждан Украины.