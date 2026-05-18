22:44 18.05.2026
ЕС увяжет выдачу Украине части кредита с налогами на посылки, пишут СМИ

Bloomberg: ЕС увяжет выдачу Украине части кредита с налогами на посылки

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Флаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ЕС увяжет выдачу Украине части кредита в 90 миллиардов евро с принятием законодательства об увеличении доли иностранных посылок, облагаемых НДС.
  • Чтобы получить часть средств (8,4 миллиарда евро), Киеву придется принять законы о расширении доли иностранных посылок, облагаемых 20%-м налогом на добавленную стоимость.
  • Требуемые изменения украинского законодательства крайне непопулярны среди граждан Украины.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. ЕС увяжет выдачу Украине части кредита в 90 миллиардов евро с принятием законодательства об увеличении доли иностранных посылок, облагаемых НДС, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Требования о налогах затронут... макрофинансовую часть кредита, составляющую 8,4 миллиарда евро... Чтобы получить эти средства, Киеву придется принять законы о расширении доли иностранных посылок, облагаемых 20%-м налогом на добавленную стоимость", - говорится в публикации.
Отмечается, что Украина должна получить первый транш кредита в июне, следующий - в сентябре, а третий - к концу года, если ею будут проведены необходимые реформы.
Источники агентства указывают, что это требование Евросоюза аналогично тому, которое выдвинул Украине МВФ для получения ею одного из траншей помощи. По информации Блумберг, Еврокомиссия сопоставляет некоторые условия помощи Киеву с теми, которые ставит фонд.
Блумберг подчеркивает, что требуемые из-за рубежа изменения украинского законодательства крайне непопулярны среди граждан Украины.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на 2026 год был принят с дефицитом в 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).
