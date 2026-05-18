В Польше обиделись на Украину из-за "Евровидения"

По словам политика, после оглашения результатов "Евровидения-2026" Варшава "должна задуматься, поскольку случайностей не бывает".

По общему результату жюри стран и зрителей первое место в "Евровидении" в 2026 году заняла болгарская певица Dara с песней "Bangaranga", на втором месте — израильский певец Ноам Беттан с песней "Michelle", а на третьем оказалась румынка Александра Кэпитэнеску с композицией "Choke Me".