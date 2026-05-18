В Польше обиделись на Украину из-за "Евровидения"

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Варшава должна пересмотреть отношения с Киевом после подведения итогов музыкального конкурса "Евровидение", заявил вице-председатель польской оппозиционной партии "Право и справедливость" Тобиаш Бохеньский.
По словам политика, после оглашения результатов "Евровидения-2026" Варшава "должна задуматься, поскольку случайностей не бывает".
По общему результату жюри стран и зрителей первое место в "Евровидении" в 2026 году заняла болгарская певица Dara с песней "Bangaranga", на втором месте — израильский певец Ноам Беттан с песней "Michelle", а на третьем оказалась румынка Александра Кэпитэнеску с композицией "Choke Me".
Россия не участвует в "Евровидении" с 2022-го, тем не менее за годы своего участия страна неоднократно входила в число фаворитов, а в 2008-м одержала победу с песней "Believe", которую исполнил Дима Билан.
В декабре 2025 года Европейский вещательный союз (EBU) принял решение в пользу допуска Израиля к участию в конкурсе. Затем Испания, Ирландия, Исландия, Нидерланды и Словения отказались от участия в "Евровидении" в 2026-м из-за Израиля.