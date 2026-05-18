21:19 18.05.2026
На Украине ТЦК мобилизовал инвалида прямо из психоневрологической больницы

В Виннице ТЦК мобилизовал инвалида прямо из психоневрологической больницы

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сотрудники ТЦК мобилизовали мужчину-инвалида прямо из психоневрологической больницы имени Ющенко в Виннице.
  • Мужчине с 1991 года официально установлен психиатрический диагноз и выдано удостоверение инвалида.
  • Нехватка личного состава в ВСУ приводит к насильственным действиям сотрудников военкоматов и вызывает протесты.
ЛУГАНСК, 18 мая - РИА Новости. Мать мобилизованного в Виннице инвалида пожаловалась на сотрудников ТЦК (территориального центра комплектования, так на Украине называют военкоматы) за то, что они мобилизовали ее сына прямо из психоневрологической больницы имени Ющенко, где он находился на лечении, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Мать мобилизованного мужчины заявила, что ее сына забрали с территории Винницкой областной клинической психоневрологической больницы имени Ющенко, где он находился на стационарном лечении", - говорится в сообщении.
Собеседник агентства уточнил, что мобилизованному мужчине с 1991 года официально был установлен психиатрический диагноз и выдано официальное удостоверение инвалида. Он проходил периодическое лечение, о чем свидетельствуют выписки из медкарты за 2023 год. В 2026 году он вновь находился на стационарном лечении в больнице, откуда его и забрали сотрудники ТЦК.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
