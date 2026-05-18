На Украине ТЦК мобилизовал инвалида прямо из психоневрологической больницы

Нехватка личного состава в ВСУ приводит к насильственным действиям сотрудников военкоматов и вызывает протесты.

ЛУГАНСК, 18 мая - РИА Новости. Мать мобилизованного в Виннице инвалида пожаловалась на сотрудников ТЦК (территориального центра комплектования, так на Украине называют военкоматы) за то, что они мобилизовали ее сына прямо из психоневрологической больницы имени Ющенко, где он находился на лечении, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

"Мать мобилизованного мужчины заявила, что ее сына забрали с территории Винницкой областной клинической психоневрологической больницы имени Ющенко, где он находился на стационарном лечении", - говорится в сообщении.

Собеседник агентства уточнил, что мобилизованному мужчине с 1991 года официально был установлен психиатрический диагноз и выдано официальное удостоверение инвалида. Он проходил периодическое лечение, о чем свидетельствуют выписки из медкарты за 2023 год. В 2026 году он вновь находился на стационарном лечении в больнице, откуда его и забрали сотрудники ТЦК.