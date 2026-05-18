На Украине главу военкомата будут судить за пытки мобилизованных

"Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении руководства одного из районных ТЦК (территориального центра комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) Ивано-Франковской области и трех его подчиненных… Следователи установили два факта пыток мобилизованных мужчин. Обвинительный акт направлен в суд", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

По данным следствия, в одном из эпизодов сотрудники военкомата применили физическую силу к мужчине, отказавшемуся проходить флюорографию. Его вывели в коридор больницы, где один из фигурантов удерживал его, а другой избивал по голове металлическим жетоном. Также мужчину ударили в область печени, пытаясь запугать и заставить пройти обследование, а затем продолжали избивать уже в помещении военкомата. По данным ГБР, у военнообязанного диагностирован перелом ребра и другие телесные повреждения.