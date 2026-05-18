Рейтинг@Mail.ru
На Украине главу военкомата будут судить за пытки мобилизованных - РИА Новости, 18.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:04 18.05.2026
На Украине главу военкомата будут судить за пытки мобилизованных

Начальника ТЦК на Украине и его подчиненных будут судить за пытки мобилизованных

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТабличка на здании Государственного бюро расследований Украины
Табличка на здании Государственного бюро расследований Украины - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Табличка на здании Государственного бюро расследований Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главу районного военкомата в Ивано-Франковской области на Украине вместе с тремя подчиненными будут судить за пытки военнообязанных.
  • Следствие установило два факта пыток мобилизованных мужчин сотрудниками военкомата.
  • Действия обвиняемого руководителя военкомата и его подчиненных квалифицированы по уголовной статье о пытках, санкция которой предусматривает до 12 лет лишения свободы.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Руководителя районного военкомата в Ивано-Франковской области на западе Украины вместе с тремя подчиненными будут судить за пытки военнообязанных, сообщило госбюро расследований Украины (ГБР) на своем сайте.
«

"Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении руководства одного из районных ТЦК (территориального центра комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) Ивано-Франковской области и трех его подчиненных… Следователи установили два факта пыток мобилизованных мужчин. Обвинительный акт направлен в суд", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Сотрудник военкомата в Одессе - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
На Украине работники ТЦК похитили и жестоко избили ветерана после инфаркта
16 марта, 23:04
По данным следствия, в одном из эпизодов сотрудники военкомата применили физическую силу к мужчине, отказавшемуся проходить флюорографию. Его вывели в коридор больницы, где один из фигурантов удерживал его, а другой избивал по голове металлическим жетоном. Также мужчину ударили в область печени, пытаясь запугать и заставить пройти обследование, а затем продолжали избивать уже в помещении военкомата. По данным ГБР, у военнообязанного диагностирован перелом ребра и другие телесные повреждения.
Как сообщает ГБР, в другом эпизоде трое фигурантов и руководитель военкомата избивали военнообязанного мужчину руками и ногами, после чего оставили лежать без одежды на бетонном полу. Также фигуранты дважды распылили пострадавшему в лицо слезоточивый газ. По данным ГБР, из-за полученных травм мужчина перенес сложную операцию по удалению одного из органов.
Как сообщает ведомство, действия руководителя и троих его подопечных квалифицированы по уголовной статье о пытках, совершенных представителем государства. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы. Суд заключил всех обвиняемых под стражу без права внесения залога.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Сотрудники полиции проверяют документы у мужчины призывного возраста в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
"Подобные пытки". В Киеве раскрыли ужасающие подробности о ВСУ
14 мая 2025, 23:23
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаИвано-Франковская областьВооруженные силы УкраиныГосударственное бюро расследований (ГБР) Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала