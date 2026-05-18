На Украине главу военкомата будут судить за пытки мобилизованных

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Руководителя районного военкомата в Ивано-Франковской области на западе Украины вместе с тремя подчиненными будут судить за пытки военнообязанных, сообщило госбюро расследований Украины (ГБР) на своем сайте.
"Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении руководства одного из районных ТЦК (территориального центра комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) Ивано-Франковской области и трех его подчиненных… Следователи установили два факта пыток мобилизованных мужчин. Обвинительный акт направлен в суд", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
По данным следствия, в одном из эпизодов сотрудники военкомата применили физическую силу к мужчине, отказавшемуся проходить флюорографию. Его вывели в коридор больницы, где один из фигурантов удерживал его, а другой избивал по голове металлическим жетоном. Также мужчину ударили в область печени, пытаясь запугать и заставить пройти обследование, а затем продолжали избивать уже в помещении военкомата. По данным ГБР, у военнообязанного диагностирован перелом ребра и другие телесные повреждения.
Как сообщает ГБР, в другом эпизоде трое фигурантов и руководитель военкомата избивали военнообязанного мужчину руками и ногами, после чего оставили лежать без одежды на бетонном полу. Также фигуранты дважды распылили пострадавшему в лицо слезоточивый газ. По данным ГБР, из-за полученных травм мужчина перенес сложную операцию по удалению одного из органов.
Как сообщает ведомство, действия руководителя и троих его подопечных квалифицированы по уголовной статье о пытках, совершенных представителем государства. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы. Суд заключил всех обвиняемых под стражу без права внесения залога.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
