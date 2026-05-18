Депутат Рады призвал разогнать военкоматы на Украине

МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Депутат Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что военкоматы на Украине полностью себя дискредитировали, их нужно не реформировать, а разогнать.

По его словам, сегодня военкоматы ассоциируются не с защитой государства, а с коррупцией и безнаказанностью.