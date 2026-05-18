Депутат Рады призвал разогнать военкоматы на Украине

МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Депутат Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что военкоматы на Украине полностью себя дискредитировали, их нужно не реформировать, а разогнать.
Секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко 8 мая заявил, что на Украине из-за проблем с мобилизацией хотят переименовать территориальные центры комплектования (так на Украине называют военкоматы) в "Офисы призыва". Министр обороны Украины Михаил Федоров в феврале заявлял, что в стране планируется реформа мобилизации.
"ТЦК уже невозможно просто переименовать или реформировать. Эту структуру надо разогнать, потому что она полностью дискредитировала себя в глазах и гражданских, и военных", - написал Разумков в своем Telegram-канале.
По его словам, сегодня военкоматы ассоциируются не с защитой государства, а с коррупцией и безнаказанностью.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.