Депутат Рады призвал разогнать военкоматы на Украине - РИА Новости, 18.05.2026
18:53 18.05.2026
Депутат Рады Разумков призвал разогнать военкоматы на Украине

© РИА Новости / Андрей Стенин
Здание Верховной Рады Украины в Киеве
Здание Верховной Рады Украины в Киеве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что военкоматы на Украине полностью себя дискредитировали и их нужно разогнать.
  • Секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Костенко заявил, что на Украине из-за проблем с мобилизацией хотят переименовать территориальные центры комплектования в "Офисы призыва".
  • Военкоматы на Украине ассоциируются с коррупцией и безнаказанностью, а действия их сотрудников по задержанию подлежащих мобилизации приводят к скандалам и протестам.
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Депутат Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что военкоматы на Украине полностью себя дискредитировали, их нужно не реформировать, а разогнать.
Секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко 8 мая заявил, что на Украине из-за проблем с мобилизацией хотят переименовать территориальные центры комплектования (так на Украине называют военкоматы) в "Офисы призыва". Министр обороны Украины Михаил Федоров в феврале заявлял, что в стране планируется реформа мобилизации.
"ТЦК уже невозможно просто переименовать или реформировать. Эту структуру надо разогнать, потому что она полностью дискредитировала себя в глазах и гражданских, и военных", - написал Разумков в своем Telegram-канале.
По его словам, сегодня военкоматы ассоциируются не с защитой государства, а с коррупцией и безнаказанностью.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
