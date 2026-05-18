Украина оказалась последней в Европе по ВВП на душу населения
18:15 18.05.2026
Украина оказалась последней в Европе по ВВП на душу населения

РИА Новости: МВФ признал Украину худшей в Европе по ВВП на душу населения

Флаги Украины и ЕС в Брюсселе
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украина оказалась последней в Европе по ВВП на душу населения.
  • По этому показатель она уступила даже самопровозглашенному Косово.
  • ВВП на душу населения на Украине по состоянию на апрель 2026 года оценивается в 6,98 тысячи долларов.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Украина, которую Международный валютный фонд относит к Европе, оказалась в конце списка по ВВП на душу населения в регионе, уступив даже самопровозглашенному Косово, следует из данных МВФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.
ВВП на душу населения на Украине по состоянию на апрель 2026 года фонд оценивает в 6,98 тысячи долларов.
Опережает ее Косово с 8,96 тысячи долларов в год на человека. Третье место с конца у Молдавии с 9,35 тысячи на человека.
При этом ВВП по паритету покупательной способности населения у Украины чуть лучше: в этом списке она занимает третье место с конца с 22,44 тысячи долларов на человека. По этому параметру последнее место отдано Молдавии (21,17 тысячи долларов), а между ней и Украиной расположилось Косово (21,8 тысячи долларов).
