Украина оказалась последней в Европе по ВВП на душу населения.

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Украина, которую Международный валютный фонд относит к Европе, оказалась в конце списка по ВВП на душу населения в регионе, уступив даже самопровозглашенному Косово, следует из данных МВФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.

При этом ВВП по паритету покупательной способности населения у Украины чуть лучше: в этом списке она занимает третье место с конца с 22,44 тысячи долларов на человека. По этому параметру последнее место отдано Молдавии (21,17 тысячи долларов), а между ней и Украиной расположилось Косово (21,8 тысячи долларов).