Конфликт на Украине наносит серьезный ущерб Европе, считает Фидан

АНКАРА, 18 мая - РИА Новости. Идущий уже пятый год конфликт на Украине наносит серьезный ущерб Европе, однако краткосрочные перемирия показывают возможность достижения устойчивого мира, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.