В Киеве мошенники выманили у экс-чиновника семь миллионов гривен
17:35 18.05.2026
В Киеве мошенники выманили у экс-чиновника семь миллионов гривен

Машина патрульной полиции Украины. Архивное фото
  • В Киеве мошенники выманили у экс-чиновника семь миллионов гривен.
  • Они представились сотрудниками СБУ и полиции и сообщили, что против него якобы возбуждено уголовное дело по факту покупки дронов для армии России.
  • Двое подозреваемых уже арестованы, устанавливаются все участники мошеннической схемы.
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Мошенники в Киеве под видом сотрудников СБУ и полиции выманили у экс-чиновника семь миллионов гривен (158,5 тысячи долларов), сообщили в городской прокуратуре.
Киеве псевдоработники СБУ обманули бывшего чиновника на 7 миллионов гривен", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Киевской городской прокуратуры.
По информации ведомства, мошенники представились 79-летнему мужчине работником СБУ и следователем полиции и сообщили, что против него якобы возбуждено уголовное дело по факту покупки дронов для армии РФ.
"Он отдал 110,7 тысяч долларов и 10,2 тысячи евро, а также сбережения в израильских шекелях, английских фунтах и чешских кронах. Сбережения в евро и американских долларах подозреваемые перечислили на криптосчет организатора схемы, а вот другую валюту обменник брать отказался", - отметили в прокуратуре.
В ведомстве добавили, что сейчас устанавливаются все участники мошеннической схемы. Двое подозреваемых уже арестованы. Имя пострадавшего не называют. По информации издания "Украинская правда, речь идет о бывшем премьере Украины Валерии Пустовойтенко.
