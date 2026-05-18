В Киеве мошенники выманили у экс-чиновника семь миллионов гривен.

МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Мошенники в Киеве под видом сотрудников СБУ и полиции выманили у экс-чиновника семь миллионов гривен (158,5 тысячи долларов), сообщили в городской прокуратуре.
По информации ведомства, мошенники представились 79-летнему мужчине работником СБУ и следователем полиции и сообщили, что против него якобы возбуждено уголовное дело по факту покупки дронов для армии РФ.
"Он отдал 110,7 тысяч долларов и 10,2 тысячи евро, а также сбережения в израильских шекелях, английских фунтах и чешских кронах. Сбережения в евро и американских долларах подозреваемые перечислили на криптосчет организатора схемы, а вот другую валюту обменник брать отказался", - отметили в прокуратуре.
В ведомстве добавили, что сейчас устанавливаются все участники мошеннической схемы. Двое подозреваемых уже арестованы. Имя пострадавшего не называют. По информации издания "Украинская правда, речь идет о бывшем премьере Украины Валерии Пустовойтенко.
