В Киеве мошенники выманили у экс-чиновника семь миллионов гривен.

МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Мошенники в Киеве под видом сотрудников СБУ и полиции выманили у экс-чиновника семь миллионов гривен (158,5 тысячи долларов), сообщили в городской прокуратуре.

"Он отдал 110,7 тысяч долларов и 10,2 тысячи евро, а также сбережения в израильских шекелях, английских фунтах и чешских кронах. Сбережения в евро и американских долларах подозреваемые перечислили на криптосчет организатора схемы, а вот другую валюту обменник брать отказался", - отметили в прокуратуре.