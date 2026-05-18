В Киевской области утонул знаменитый корабль-ресторан Януковича
13:37 18.05.2026
В Киевской области утонул знаменитый корабль-ресторан Януковича

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Знаменитый корабль-ресторан "Галлеон", являющийся достопримечательностью бывшей резиденции "Межигорье" экс-президента Украины Виктора Януковича, утонул в Киевской области, сообщает украинское агентство УНИАН.
"В "Межигорье" утонул знаменитый "Галлеон" Януковича", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
На опубликованных агентством видео видно, что вода поднялась уже до уровня нижних дверей и окон судна. Сам "Галлеон" заметно просел и фактически оказался наполовину под водой.
Резиденция "Межигорье" в Киевской области до 2007 года находилась на балансе государства. В 2007 году она была передана в собственность бывшему президенту Украины Виктору Януковичу — по версии следствия, с нарушением закона. В 2018 году киевский суд передал территорию в управление агентству по возвращению активов. В 2023 году "Межигорью" официально присвоили статус парка-памятника садово-паркового искусства общегосударственного значения, а на следующий год бывшую резиденцию открыли для посещения туристов. Посетителей особенно привлекал 50-метровый корабль-ресторан "Галлеон". В нем располагались банкетный зал со сценой, рабочий кабинет бывшего президента и отдельная гостиная для встречи гостей. В интерьерах использовались мрамор, хрусталь, позолота и ценные породы дерева.
