ВС России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Минувшей ночью российская армия нанесла массированный удар по предприятиям украинского ВПК и другим объектам, сообщило Минобороны.

Ночью украинские СМИ писали о взрывах в Кировограде, Ровно, Днепропетровске, Сумах и Чернигове. Жители Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей частично остались без света.