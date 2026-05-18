10:27 18.05.2026
В четырех областях Украины частично пропал свет из-за повреждения энергообъектов

Линии электропередачи. Архивное фото
  • В Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях частично пропал свет из-за повреждения энергетической инфраструктуры.
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Часть абонентов осталась без электроснабжения в Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях Украины из-за повреждения энергетической инфраструктуры, сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго".
"На утро есть обесточенные потребители в Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго".
В компании уточнили, что это связано с повреждением энергетической инфраструктуры.
Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко говорил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.
