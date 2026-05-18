Рейтинг@Mail.ru
"Их больше нет": на Западе сделали внезапное заявление об ударе по Украине - РИА Новости, 18.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:58 18.05.2026 (обновлено: 09:54 18.05.2026)
"Их больше нет": на Западе сделали внезапное заявление об ударе по Украине

Меркурис: на большей части территории Украины ПВО больше не существует

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что Украина лишилась ПВО на большей части территории страны.
  • ВСУ столкнулись с нехваткой боеприпасов для переданных Западом истребителей и живой силы, которую не покрывает даже насильственная мобилизация.
  • Ситуация для Киева становится критической, резюмировал Меркурис.
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Украина лишилась ПВО на большей части территории страны, заявил в эфире YouTube-канала The Duran британский военный аналитик Александр Меркурис.
"Украинские оборонительные системы, действительно, очень истощены. Очевидно, что на большей части Украины их больше нет", — сказал эксперт.
Украинские военнослужащие запускают БПЛА - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
В Киеве запаниковали после налета дронов ВСУ на Москву
02:08
При этом аналитик подчеркнул, что на этом проблемы киевского режима не заканчиваются. Он обратил внимание на то, что украинские боевики не могут использовать истребители, переданные Западом, из-за отсутствия боеприпасов для них.
Более того, отметил Меркурис, ВСУ столкнулись с огромной нехваткой живой силы, которую уже не покрывает даже силовая мобилизация. При этом жители страны все активнее оказывают сопротивление, добавил эксперт.
"Ситуация в воздухе и небе становится критической", — резюмировал Меркурис.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
Запад использует Украину как резиновые перчатки, заявила Симоньян
Вчера, 23:31
Bloomberg 10 марта сообщал, что война на Ближнем Востоке грозит Киеву критическим дефицитом ракет PAC-3 для систем Patriot, так как массовое отражение иранских атак стремительно истощает мировые запасы этих систем.
Ранее в январе глава киевского режима жаловался, что ракеты для систем ПВО Patriot не были вовремя доставлены на Украину из-за не оплаченного Европой транша по инициативе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), которая предусматривает быстрые поставки вооружения через взносы стран НАТО.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
В Киеве забили тревогу из-за исчезновения Зеленского
2 марта, 03:49
 
В миреУкраинаКиевАлександр Меркурис
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала