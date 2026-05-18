Краткий пересказ от РИА ИИ
- Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что Украина лишилась ПВО на большей части территории страны.
- ВСУ столкнулись с нехваткой боеприпасов для переданных Западом истребителей и живой силы, которую не покрывает даже насильственная мобилизация.
- Ситуация для Киева становится критической, резюмировал Меркурис.
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Украина лишилась ПВО на большей части территории страны, заявил в эфире YouTube-канала The Duran британский военный аналитик Александр Меркурис.
"Украинские оборонительные системы, действительно, очень истощены. Очевидно, что на большей части Украины их больше нет", — сказал эксперт.
При этом аналитик подчеркнул, что на этом проблемы киевского режима не заканчиваются. Он обратил внимание на то, что украинские боевики не могут использовать истребители, переданные Западом, из-за отсутствия боеприпасов для них.
"Ситуация в воздухе и небе становится критической", — резюмировал Меркурис.
Bloomberg 10 марта сообщал, что война на Ближнем Востоке грозит Киеву критическим дефицитом ракет PAC-3 для систем Patriot, так как массовое отражение иранских атак стремительно истощает мировые запасы этих систем.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
