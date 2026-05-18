03:48 18.05.2026
"Паника на границе": в ЕС пригрозили Зеленскому местью из-за БПЛА

Христофору: Каллас отомстит Зеленскому за кризис в Прибалтике из-за БПЛА

  • Кипрский журналист Алекс Христофору высказал мнение, что глава евродипломатии Кая Каллас отомстит Владимиру Зеленскому за политический кризис в Прибалтике из-за украинских БПЛА.
  • По мнению эксперта, Киев испытывает терпение Брюсселя своими действиями в странах Балтии и Финляндии, и скоро терпение ЕС может кончиться.
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас отомстит Владимиру Зеленскому за политический кризис в Прибалтике из-за украинских БПЛА, такое мнение высказал в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.
"Как насчет хаоса с дронами в Прибалтике, Зеленский? Это точно аукнется тебе после того, как в Латвии пало правительство, а в Эстонии паника на границе. Каллас будет мстить за этот беспорядок", — сказал он.
По словам эксперта, Киев испытывает терпение Брюсселя своими действиями в странах Балтии и Финляндии, и скоро терпение ЕС может кончиться.
"Если европейцы предпримут какие-либо конкретные шаги в отношении Киева, то Зеленский окажется в незавидном положении", — добавил журналист.
С конца марта украинские дроны не раз залетали на территорию Латвии, Литвы и Эстонии. Москва сделала Прибалтийским странам специальное предупреждение из-за решения открыть небо для пролета беспилотников, атакующих Россию.
На прошлой неделе в Резекне беспилотник упал уже на территории нефтебазы. Экспертиза обломков показала, что это был украинский аппарат "Лютый". После этого глава Минобороны Андрис Спрудс сообщил, что покидает свой пост. В четверг об отставке объявила и премьер Эвика Силиня. Вместе с ней ушло все правительство.
Вчера руководитель Национального центра управления кризисами Литвы Вилмантас Виткаускас сообщил, что на востоке страны обнаружили обломки БПЛА. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур ранее призвал Украину держать свои беспилотники подальше от эстонской территории.
