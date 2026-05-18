Считается, что в животном мире самой короткой памятью обладают золотые рыбки. Но у них появился серьезный конкурент — Украина, где каждый день начинается с новой надежды на кружевные евротрусы, хотя накануне ей в очередной раз показали на дверь.

Британское издание Financial Times сообщило совершенно невозможную и невероятно неожиданную новость: с 1 июля Брюссель урезает квоту на импорт украинской стали на 47 процентов и вводит 50-процентную пошлину на любые поставки сверх нее, что лишит Киев "жизненно важного экспортного дохода" — минимум одного миллиарда евро в год. Всего сокращение стального экспорта в ЕС с Украины может составить 70 процентов.

Украинские промышленники, которые только что воображали себя в равноправной и дружной европейской семье, в панике сообщают, что такие меры "полностью уничтожат любую возможность украинских компаний поставлять продукцию на европейский рынок", а "альтернативных рынков сбыта у Украины нет". Почему? Потому что украинские металлурги не в состоянии конкурировать на других рынках с Турцией или Россией, где электроэнергия в десять раз дешевле.

Впрочем, еврокомиссары по-отечески похлопали украинцев по сгорбленной спинке и заявили, что "примут во внимание сложную ситуацию Украины", то есть иди арбайтен, хватит тут на хозяев голос повышать.

Самое забавное в данной ситуации, что буквально только что европейцы в очередной раз окунули Украину головой в жестокую реальность: с начала года они стали брать с украинской металлургической продукции так называемую углеродную экопошлину СВАМ, которая взимается за выбросы CO 2 при импорте продукции в Евросоюз. По оценкам украинских экономистов, до которых еще не добрались ТЦК, уже в этом году Украина из-за этих экопошлин потеряет пять процентов ВВП, промышленность просядет на 13 процентов, а экспорт в ЕС только по металлургии — минус восемь процентов.

В начале апреля сего года украинские тематические СМИ заливались соловьем о том, что Верховная рада приняла евроинтеграционный закон о "промышленном безвизе", который гармонизирует сферу технического регулирования и аккредитации с требованиями Европейского союза. Во всех министерствах и ведомствах развесили праздничные открытки с надписями о том, что теперь у Украины будет "свободный доступ отечественных промышленных товаров на внутренний рынок Евросоюза", а "украинские сертификаты качества станут пропуском на рынки 27 стран блока".

Прошел месяц, и в ЕС приняли новый замечательный закон о промышленной политике — Industrial Accelerator Act — и на Украине засучили ногами и стали радостно предвкушать свою индустриальную евроинтеграцию: вот теперь точно украинская промышленность вольется в европейские цепочки поставок и все будет очень-очень хорошо.

Но очень быстро выяснилось, что закон этот направлен исключительно на поддержку промышленности ЕС, а украинские евростандарты предложили засунуть обратно в ящик стола.

Примерно та же история приключилась с громкой программой поддержки оборонной промышленности ЕС, опирающейся на опыт украинского ВПК, — European Defence Industry Programme (EDIP), рассчитанной на 2026-27 годы. Заявлялось, что Европейский союз будет усиливать оборонное производство, поддерживать совместные закупки, развивать промышленные цепи, запускать новые проекты и изо всех сил поддерживать Украину через Ukraine Support Instrument.

Однако как пришло время считать цыплят, оказалось, что за этим широким столом место для Украины не предусмотрено. На данную тему даже написал гневную статью не кто иной, как Мустафа Найем, который в свое время призывал брать на святой Евромайдан друзей, зонтики и хорошее настроение.

Так вот: по словам главного майдановца, он работает в украинской оборонной компании и оказывается, что на всей многомиллиардной "помощи украинской оборонной промышленности" плотно сидят европейцы, которые контролируют, кому идут деньги — а идут они в основном европейским производителям. Вот цитата Найема, политая слезами: "Если совсем просто, Европа сейчас учится на украинской войне, украинских технологиях, украинской скорости, украинских ошибках и украинском фронтовом опыте. В то же время украинскую промышленность все чаще рассматривают не как равного участника новой европейской оборонной системы, а как источник <…> политического объяснения для новых европейских оборонных бюджетов".

Непонятно, почему товарищ так удивляется.

Еще в декабре 2025 года, анонсируя тот самый девяностомиллиардный кредит Украине, глава Еврокомиссии дер Ляйен объяснила все чрезвычайно четко: главная цель кредита — "дальнейшее усиление оборонно-промышленного потенциала Украины и интеграция ее мощностей в нашу оборонно-промышленную базу", причем "приоритет предоставляется производителям в пределах Европейской экономической зоны (ЕЭЗ)". Иными словами, деньги выделяются на Украину, а попадают они в Европу. Ловкость рук — и никакого мошенничества.

Если бы Украина была золотой рыбкой, то еще был бы шанс наконец запомнить, что Европе совершенно не нужна мощная, процветающая, конкурентоспособная и независимая украинская экономика, потому что конкуренты европейцам не нужны. Украина требуется Европе ровно до того момента, пока она может наносить урон России, присылать дешевую рабочую силу и почти даром отдавать стратегическое сырье.