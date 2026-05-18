Один из пострадавших при пожаре под Уфой умер в ожоговом центре

Состояние двух других пострадавших не изменилось.

Гострудинспекция по региону сообщает, что в больнице скончался 54-летний чистильщик ООО «Геоэкокад», получивший ожоги 90% тела, и на месте пожара продолжают искать слесаря по ремонту технологических установок.

УФА, 18 мая – РИА Новости. Один из троих рабочих, пострадавших при пожаре на территории нефтебазы под Уфой, скончался в ожоговом центре, состояние еще двоих - без изменений, сообщили РИА Новости в минздраве Башкирии.

Пожар на нефтебазе под Уфой произошел 13 мая. Троих человек госпитализировали с ожогами в ожоговый центр. Компания "Транснефть-Урал" сообщала, что на месте пожара найдены тела троих человек, четвертого ищут.

"Один из пострадавших скончался в ожоговом центре. Состояние еще двоих – без изменений", - сказали в минздраве.

Ранее в ведомстве уточняли, что двое пострадавших находятся в крайне тяжелом состояние, один – в состоянии средней степени тяжести.