Специальная военная операция на Украине
 
23:25 18.05.2026 (обновлено: 23:32 18.05.2026)
При ударе ВСУ по частному дому в Курской области погибла женщина

При ударе ВСУ по дому в Курской области погибла женщина, еще два человека ранены

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При ударе ВСУ по частному дому в селе Марково Глушковского района Курской области погибла женщина.
  • Еще два человека ранены: у 57-летней женщины проникающее ранение груди и живота, у ее мужа — проникающее осколочное ранение головы.
  • Они находятся в тяжелом состоянии.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Мирная жительница погибла при ударе ВСУ по частному дому в Курской области, еще два человека ранены, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"Сегодня вечером в селе Марково Глушковского района противник атаковал частный дом, в огороде которого находились мирные люди. В результате удара одна из женщин получила слишком тяжелые ранения. К глубокой скорби, она скончалась", - написал Хинштейн на платформе "Макс".

Он уточнил, что еще два человека ранены: у 57-летней женщины проникающее ранение груди, живота, у ее мужа проникающее осколочное ранение головы.
Губернатор добавил, что они оба находятся в тяжелом состоянии, им оказывают медпомощь, в ближайшее время пострадавших доставят в Курск.
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныУкраинаПроисшествияГлушковский районАлександр ХинштейнКурск
 
 
