ЦСКА вышел вперед в полуфинале Единой лиги ВТБ с "Локомотивом-Кубанью"
Баскетбол
22:21 18.05.2026 (обновлено: 23:09 18.05.2026)
ЦСКА вышел вперед в полуфинале Единой лиги ВТБ с "Локомотивом-Кубанью"

ЦСКА победил и вышел вперед в полуфинале Единой лиги ВТБ с "Локомотивом-Кубанью"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Московский баскетбольный клуб ЦСКА одержал выездную победу над краснодарским клубом «Локомотив-Кубань» в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.
  • ЦСКА вышел вперед в серии до четырех побед — 2-1.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Московский баскетбольный клуб ЦСКА одержал выездную победу над краснодарским клубом "Локомотив-Кубань" в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.
Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 100:81 (22:22, 32:13, 21:28, 25:18) в пользу столичной команды, в составе которой больше всех очков набрал Каспер Уэйр (31). У "Локомотива" самым результативным стал Джеремайя Мартин (19 очков), а дабл-дабл в активе Патрика Миллера (18 очков, 12 передач).
ЦСКА вышел вперед в серии до четырех побед - 2-1. Четвертый матч пройдет в Краснодаре 20 мая.
