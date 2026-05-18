Рейтинг@Mail.ru
Дизайнер рассказал, кто чаще всего покупает одежду с цитатами Путина - РИА Новости, 18.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:18 18.05.2026
Дизайнер рассказал, кто чаще всего покупает одежду с цитатами Путина

Дизайнер Шишкин: иностранцы активно покупают одежду с цитатами Путина

© Национальный центр "Россия"/ВКонтатктеСвитшоты с цитатами президента России Владимира Путина
Свитшоты с цитатами президента России Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
© Национальный центр "Россия"/ВКонтаткте
Свитшоты с цитатами президента России Владимира Путина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Одежда с цитатами президента России Владимира Путина пользуется спросом у граждан всех возрастов, ее покупают представители и среднего класса, и элит, рассказал дизайнер Дмитрий Шишкин.
  • Чиновники из Китая очень позитивно реагируют на одежду с цитатами Путина, полученную в подарок, сразу надевают вещь и носят ее с гордостью, рассказал дизайнер.
  • Первый товар, проданный на стенде Национального центра "Россия" в рамках российско-китайского ЭКСПО в Харбине, — белый свитшот с цитатой президента РФ Владимира Путина на русском языке.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Одежда с цитатами президента России Владимира Путина пользуется спросом у граждан всех возрастов, а также популярна среди иностранцев, рассказал дизайнер Дмитрий Шишкин.
Генеральный директор НЦ "Россия" Наталья Виртуозова 17 мая рассказала РИА Новости, что первым товаром, проданным на стенде Национального центра "Россия" в рамках российско-китайского ЭКСПО в Харбине, стал белый свитшот с цитатой президента РФ Владимира Путина на русском языке.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
Путин обратился к участникам российско-китайского ЭКСПО
17 мая, 04:27
"Мы делали социальные срезы и выяснили, что одежду с цитатами Путина приобретают как двадцатилетние россияне, так и шестидесятилетние. Ее покупают представители и среднего класса, и элит. Очень часто мы дарим подобные подарки на высшем уровне, зарубежным делегациям, которые приезжают к нам", - сказал Шишкин aif.ru.
Как рассказал дизайнер, чиновники из Китая очень позитивно реагируют на подарок, сразу надевают вещь и носят ее с гордостью.
Национальный центр "Россия" впервые принимает участие в российско-китайском ЭКСПО в Харбине с флагманским проектом "Универмаг", в экспозиции которого продемонстрированы товары 60 производителей из 41 региона РФ.
Юбилейное X российско-китайское ЭКСПО проходит в китайском Харбине с 17 по 21 мая на площади в 12 тысяч квадратных метров, в нем принимают участие 16 субъектов РФ. Темой ЭКСПО этого года стало "Доверие. Сотрудничество. Взаимная выгода".
Выставочная экспозиция в рамках X Российско-Китайского ЭКСПО в Харбине - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
На ЭКСПО в Харбине активно покупают брелоки-неваляшки за 28 тысяч рублей
17 мая, 08:42
 
РоссияДмитрий ШишкинВладимир ПутинОбществоЭкспоХарбинКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала