Дизайнер рассказал, кто чаще всего покупает одежду с цитатами Путина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Одежда с цитатами президента России Владимира Путина пользуется спросом у граждан всех возрастов, ее покупают представители и среднего класса, и элит, рассказал дизайнер Дмитрий Шишкин.
- Чиновники из Китая очень позитивно реагируют на одежду с цитатами Путина, полученную в подарок, сразу надевают вещь и носят ее с гордостью, рассказал дизайнер.
- Первый товар, проданный на стенде Национального центра "Россия" в рамках российско-китайского ЭКСПО в Харбине, — белый свитшот с цитатой президента РФ Владимира Путина на русском языке.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Одежда с цитатами президента России Владимира Путина пользуется спросом у граждан всех возрастов, а также популярна среди иностранцев, рассказал дизайнер Дмитрий Шишкин.
Генеральный директор НЦ "Россия" Наталья Виртуозова 17 мая рассказала РИА Новости, что первым товаром, проданным на стенде Национального центра "Россия" в рамках российско-китайского ЭКСПО в Харбине, стал белый свитшот с цитатой президента РФ Владимира Путина на русском языке.
"Мы делали социальные срезы и выяснили, что одежду с цитатами Путина приобретают как двадцатилетние россияне, так и шестидесятилетние. Ее покупают представители и среднего класса, и элит. Очень часто мы дарим подобные подарки на высшем уровне, зарубежным делегациям, которые приезжают к нам", - сказал Шишкин aif.ru.
Как рассказал дизайнер, чиновники из Китая очень позитивно реагируют на подарок, сразу надевают вещь и носят ее с гордостью.
Национальный центр "Россия" впервые принимает участие в российско-китайском ЭКСПО в Харбине с флагманским проектом "Универмаг", в экспозиции которого продемонстрированы товары 60 производителей из 41 региона РФ.
Юбилейное X российско-китайское ЭКСПО проходит в китайском Харбине с 17 по 21 мая на площади в 12 тысяч квадратных метров, в нем принимают участие 16 субъектов РФ. Темой ЭКСПО этого года стало "Доверие. Сотрудничество. Взаимная выгода".