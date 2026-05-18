Дизайнер рассказал, кто чаще всего покупает одежду с цитатами Путина

Краткий пересказ от РИА ИИ Одежда с цитатами президента России Владимира Путина пользуется спросом у граждан всех возрастов, ее покупают представители и среднего класса, и элит, рассказал дизайнер Дмитрий Шишкин.

Чиновники из Китая очень позитивно реагируют на одежду с цитатами Путина, полученную в подарок, сразу надевают вещь и носят ее с гордостью, рассказал дизайнер.

Первый товар, проданный на стенде Национального центра "Россия" в рамках российско-китайского ЭКСПО в Харбине, — белый свитшот с цитатой президента РФ Владимира Путина на русском языке.

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Одежда с цитатами президента России Владимира Путина пользуется спросом у граждан всех возрастов, а также популярна среди иностранцев, рассказал дизайнер Дмитрий Шишкин.

Генеральный директор НЦ "Россия" Наталья Виртуозова 17 мая рассказала РИА Новости, что первым товаром, проданным на стенде Национального центра "Россия" в рамках российско-китайского ЭКСПО в Харбине , стал белый свитшот с цитатой президента РФ Владимира Путина на русском языке.

aif.ru. "Мы делали социальные срезы и выяснили, что одежду с цитатами Путина приобретают как двадцатилетние россияне, так и шестидесятилетние. Ее покупают представители и среднего класса, и элит. Очень часто мы дарим подобные подарки на высшем уровне, зарубежным делегациям, которые приезжают к нам", - сказал Шишкин

Как рассказал дизайнер, чиновники из Китая очень позитивно реагируют на подарок, сразу надевают вещь и носят ее с гордостью.

Национальный центр "Россия" впервые принимает участие в российско-китайском ЭКСПО в Харбине с флагманским проектом "Универмаг", в экспозиции которого продемонстрированы товары 60 производителей из 41 региона РФ.