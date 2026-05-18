Трамп заявил, что отложил атаку на Иран, запланированную на вторник

ВАШИНГТОН, 18 мая — РИА Новости. США отложили атаку на Иран, запланированную на вторник, ради достижения мирного соглашения, заявил Дональд Трамп.

"Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд и президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян попросили меня отложить запланированную нами военную атаку", — написал он в соцсети Truth Social

По словам президента США , союзники видят в нынешних переговорах между сторонами возможность для заключения сделки, приемлемой как для Вашингтона, так и для всех стран на Ближнем Востоке и за его пределами. При этом, как утверждает Трамп , одним из положений будет отсутствие у Тегерана ядерного оружия.

В то же время он приказал военному руководству быть готовым к полномасштабному наступлению на случай, если договориться не удастся.

В иранском МИД ранее в понедельник заявляли, что республика готова к любому сценарию развития конфликта. Там также указывали, что получили замечания и корректировки к проекту соглашения, которое Штаты тем не менее отклонили.

Накануне агентство Fars сообщило, что Вашингтон в ответ на мирное предложение выдвинул пять своих условий . Все они противоречат требованиям иранской стороны.

Глава Белого дома последовательно отвергал мирные предложения, включавшие требования о прекращении огня на всех фронтах, в том числе в Ливане , снятии санкций, разморозке средств, компенсации ущерба, а также о признании контроля Ирана над Ормузским проливом . При этом он подчеркивал, что между сторонами продолжается перемирие и идут успешные переговоры.