Трамп заявил, что не готов к уступкам в переговорах с Ираном

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп заявил о неготовности идти на уступки ради сделки с Тегераном.
- Трамп сообщил, что Иран якобы в курсе последствий, если Тегеран не пойдет на сделку с Вашингтоном.
ВАШИНГТОН, 18 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о неготовности идти на какие-либо уступки ради сделки с Тегераном на фоне тупика в переговорах между странами.
Трамп заявил в понедельник изданию New York Post, что он "не готов" к каким-либо уступкам Тегерану после получения очередного якобы разочаровывающего ответа от иранской стороны по мирному соглашению.
Американский лидер также заявил изданию, что Иран якобы в курсе того, "что произойдет в ближайшее время", если Тегеран не пойдет на сделку с Вашингтоном.