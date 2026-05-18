Трамп назвал освещение иранского конфликта в американских СМИ безумным

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Дональд Трамп обвинил американские СМИ в пристрастном и безумном освещении конфликта Соединенных Штатов с Ираном.
- Трамп утверждает, что американские СМИ искажают картину происходящего на Ближнем Востоке и дают ложное представление о военной мощи США.
ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обвинил американские СМИ в пристрастном и безумном освещении конфликта Соединенных Штатов с Ираном.
«
"Дурократы (демпартия США - ред.) и СМИ полностью сбились с пути. Они окончательно обезумели!" - написал Трамп в соцсети Truth Social.
По мнению американского лидера, американские СМИ искажают картину происходящего на Ближнем Востоке и дают ложное представление о военной мощи США.
«
"Если Иран сдастся ... то убыточная New York Times, China Street Journal (Wall Street Journal - ред.), продажный и никому уже не нужный CNN и все остальные фейковые СМИ выйдут с заголовками о том, что Иран одержал блестящую победу над Соединенными Штатами Америки", - утверждает Трамп.
Ранее американские СМИ оспорили заявления Трампа о якобы уничтожении военной мощи Ирана. Как утверждает NYT, Тегеран сохранил около 70% своего ракетного арсенала и восстановил доступ к большинству пусковых площадок в районе Ормузского пролива.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.