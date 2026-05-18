Рейтинг@Mail.ru
Трамп назвал освещение иранского конфликта в американских СМИ безумным - РИА Новости, 18.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:30 18.05.2026
Трамп назвал освещение иранского конфликта в американских СМИ безумным

Трамп обвинил американские СМИ в пристрастном освещении конфликта США с Ираном

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Дональд Трамп обвинил американские СМИ в пристрастном и безумном освещении конфликта Соединенных Штатов с Ираном.
  • Трамп утверждает, что американские СМИ искажают картину происходящего на Ближнем Востоке и дают ложное представление о военной мощи США.
ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обвинил американские СМИ в пристрастном и безумном освещении конфликта Соединенных Штатов с Ираном.
«
"Дурократы (демпартия США - ред.) и СМИ полностью сбились с пути. Они окончательно обезумели!" - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
Иран пригрозил уничтожить все базы США на юге Персидского залива
Вчера, 09:31
По мнению американского лидера, американские СМИ искажают картину происходящего на Ближнем Востоке и дают ложное представление о военной мощи США.
«
"Если Иран сдастся ... то убыточная New York Times, China Street Journal (Wall Street Journal - ред.), продажный и никому уже не нужный CNN и все остальные фейковые СМИ выйдут с заголовками о том, что Иран одержал блестящую победу над Соединенными Штатами Америки", - утверждает Трамп.
Ранее американские СМИ оспорили заявления Трампа о якобы уничтожении военной мощи Ирана. Как утверждает NYT, Тегеран сохранил около 70% своего ракетного арсенала и восстановил доступ к большинству пусковых площадок в районе Ормузского пролива.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
Пора кончать: Россия предлагает США серьезно обсудить бомбардировку Ирана
17 мая, 08:00
 
В миреИранСШАТегеран (город)Дональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала