Трамп оценил стоимость США

17:06 18.05.2026
Трамп оценил полную стоимость США в сотни триллионов долларов

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. Американский лидер Дональд Трамп оценил общую стоимость Соединенных Штатов в сотни триллионов долларов.
В интервью журналу Fortune Трампа, как эксперта в недвижимости, спросили, во сколько он бы оценил общую стоимость США со всеми их ресурсами и природными памятниками, как, например, Большой каньон.
«
"Если посчитать все вместе, то получится что-то вроде сотен триллионов долларов", - ответил президент.
В начале мая СМИ сообщали, что объем государственного долга США по состоянию на конец марта превысил объем американской экономики, что стало первым подобным случаем со времен окончания Второй мировой войны.
В конце апреля агентство Fitch Ratings высказало предположение, что государственный долг США, согласно базовому сценарию, не позднее 2027 года превысит 120% от ВВП. Согласно данным агентства, уровень госдолга США к ВВП в 2025 году составил 116,6%, в текущем — достигнет 119,3%, а в 2027 году увеличится до 122,2%.
