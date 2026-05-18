Трампа разозлило решение суда о незаконности пошлин, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Федеральный суд по торговле США признал незаконными глобальные американские пошлины на весь иностранный импорт в размере 10%.
- Президент США Дональд Трамп выразил раздражение по поводу решения суда.
ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признался, что его разозлило решение суда о незаконности введенных пошлин.
Федеральный суд по торговле США ранее признал незаконными глобальные американские пошлины на весь иностранный импорт в размере 10%.
"Меня это реально бесит", - сказал президент США в интервью изданию Fortune.
"Вы можете себе представить - людям, которые нас ненавидят, странам, которые годами нас обирали, я должен вернуть им 149 миллиардов долларов", - посетовал Трамп.