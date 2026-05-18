Рейтинг@Mail.ru
Трамп утверждает, что Иран отчаянно хочет заключить мирную сделку с США - РИА Новости, 18.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:01 18.05.2026 (обновлено: 12:46 18.05.2026)
Трамп утверждает, что Иран отчаянно хочет заключить мирную сделку с США

Трамп: Иран отчаянно хочет заключить сделку с США

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп утверждает, что Иран отчаянно хочет заключить мирную сделку с Вашингтоном.
  • Он также заявил, что Иран направляет документы, которые не соответствуют достигнутым договоренностям.
ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Иран отчаянно хочет заключить мирную сделку с Вашингтоном, но при этом якобы направляет документы, которые, по словам американского лидера, не соответствуют достигнутым договоренностям.
"Они все время кричат. Одно могу сказать: они умирают как хотят подписать сделку. Но они заключают сделку, а потом присылают вам бумагу, которая не имеет никакого отношения к той сделке, которую вы заключили. Я говорю: "Вы что, с ума сошли?" - заявил Трамп в опубликованном в понедельник интервью изданию Fortune.
В том же интервью американский президент признал, что конфликт с Ираном и рост цен на нефть осложняют борьбу с инфляцией в США и могут повлиять на сроки дальнейшего снижения ставок Федеральной резервной системой США.
"Нельзя по-настоящему смотреть на показатели, пока война не закончится", - сказал Трамп.
В свою очередь, политолог-американист Малек Дудаков считает, что серьезных шагов в переговорах между США и Ираном не наблюдается.
"США и Иран снова обменялись контактами и сообщили друг другу о своей позиции. Очевидно, что они очень сильно расходятся, поэтому здесь пока никаких серьезных подвижек мы не наблюдаем", - сказал эксперт интернет-порталу NEWS.ru.
В понедельник официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Тегеран передал Вашингтону свою позицию в ответ на замечания и корректировки США к иранскому проекту урегулирования конфликта. По его словам, несмотря на прямое заявление американской стороны об отклонении иранского проекта, Тегеран через Пакистан, выступающий посредником в диалоге с Вашингтоном, получил ряд предложений, рассмотрел их и направил США свой ответ.
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
Иран пригрозил уничтожить все базы США на юге Персидского залива
Вчера, 09:31
 
В миреСШАИранВашингтон (штат)Дональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала