Трамп утверждает, что Иран отчаянно хочет заключить мирную сделку с США

ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Иран отчаянно хочет заключить мирную сделку с Вашингтоном, но при этом якобы направляет документы, которые, по словам американского лидера, не соответствуют достигнутым договоренностям.

"Они все время кричат. Одно могу сказать: они умирают как хотят подписать сделку. Но они заключают сделку, а потом присылают вам бумагу, которая не имеет никакого отношения к той сделке, которую вы заключили. Я говорю: "Вы что, с ума сошли?" - заявил Трамп в опубликованном в понедельник интервью изданию Fortune

В том же интервью американский президент признал, что конфликт с Ираном и рост цен на нефть осложняют борьбу с инфляцией в США и могут повлиять на сроки дальнейшего снижения ставок Федеральной резервной системой США.

"Нельзя по-настоящему смотреть на показатели, пока война не закончится", - сказал Трамп.

В свою очередь, политолог-американист Малек Дудаков считает, что серьезных шагов в переговорах между США и Ираном не наблюдается.

"США и Иран снова обменялись контактами и сообщили друг другу о своей позиции. Очевидно, что они очень сильно расходятся, поэтому здесь пока никаких серьезных подвижек мы не наблюдаем", - сказал эксперт интернет-порталу NEWS.ru