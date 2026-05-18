СМИ: Трамп обсудил дальнейшие шаги в конфликте против Ирана с командой

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп обсудил дальнейшие шаги в конфликте США против Ирана с высокопоставленными членами своей администрации в субботу, сообщает телеканал CNN со ссылкой на информированный источник.
"Трамп встретился с высокопоставленными членами своей команды по национальной безопасности в субботу для обсуждения дальнейшего пути в войне против Ирана", - отмечает телеканал.
Согласно этой информации, во встрече в гольф-клубе Трампа в штате Вирджиния участвовали вице-президент США Джей Ди Вэнс, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, а также спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Подчеркивается, что совещание прошло вскоре после того, как Трамп вернулся в США после визита в Китай.
Телеканал не приводит подробности о содержании встречи, однако обращает внимание, что Трамп разочарован из-за продолжающейся блокады Ормузского пролива и ее влияния на мировые цены на нефть.
Источник сообщил CNN, что в начале недели Трамп, как ожидается, снова встретится со своей командой по нацбезопасности.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.