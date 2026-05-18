Трамп опубликовал картинки, на которых он ведет войны в космосе

ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social опубликовал картинки, вероятно, сгенерированные искусственным интеллектом, на которых он гуляет с серым человекоподобным существом, напоминающим инопланетянина, и управляет боевыми действиями в космосе.
На первой картинке, похожей на продукт работы ИИ, Трамп идет рядом с гуманоидом, напоминающим традиционный для массовой культуры образ инопланетянина, при этом у существа скованы руки и ноги. Его окружают несколько спецагентов и один американский военный. Место действия - окруженная горами местность, что может служить намеком на Зону 51 в Неваде, где, согласно популярным теориям заговора, американцы якобы изучают инопланетных существ.
Галактическая эпопея продолжается и в других публикациях. На следующей картинке американский лидер изобразил себя на космической станции. На фоне видна планета Земля.
"Космические силы Соединенных Штатов", - подписал публикацию президент.
На другой сгенерированной картинке Трамп изображен на космическом корабле: он нажимает на красную кнопку, а на экранах перед ним - пять взрывов в разных частях Вселенной.
Ранее министерство войны США запросило увеличение бюджета космических сил США более чем в два раза в 2027 финансовом году, сославшись на необходимость поддержания боеготовности в космосе. Космические оружейные системы также должны стать частью разрабатываемой Вашингтоном системы ПРО "Золотой купол".
Постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов в этой связи ранее заявлял РИА Новости, что проект "Золотой купол" чреват началом гонки вооружений в космосе и подрывом общемировой стратегической стабильности.
