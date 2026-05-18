Трамп опубликовал картинки, на которых он ведет войны в космосе

ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social опубликовал картинки, вероятно, сгенерированные искусственным интеллектом, на которых он гуляет с серым человекоподобным существом, напоминающим инопланетянина, и управляет боевыми действиями в космосе.

На другой сгенерированной картинке Трамп изображен на космическом корабле: он нажимает на красную кнопку, а на экранах перед ним - пять взрывов в разных частях Вселенной.