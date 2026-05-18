В Свердловской области в реке нашли тело ребенка
08:46 18.05.2026 (обновлено: 10:52 18.05.2026)
В Свердловской области в реке нашли тело ребенка

В Свердловской области в реке Пышма нашли тело ребенка

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В акватории реки Пышма в Свердловской области найдено тело ребенка 2013 года рождения.
  • Проводятся оперативно-следственные мероприятия.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая — РИА Новости. Из реки Пышма в Свердловской области достали тело ребенка, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.
"На водных объектах региона зарегистрировано одно происшествие. На акватории реки Пышма в Сухом Логу обнаружено и извлечено из воды тело несовершеннолетнего", — говорится в сводке происшествий за сутки.
В ведомстве уточнили, что это произошло 17 мая. Погибший — 2013 года рождения.
На месте происшествия проводятся оперативно-следственные мероприятия.
