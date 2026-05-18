11:49 18.05.2026 (обновлено: 11:50 18.05.2026)
В Таиланде россиянин с деменцией умер, не дождавшись вылета домой

РИА Новости: в Таиланде умер потерявший память россиянин Владимир Князев

Вид на Камала Бич в Таиланде. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пожилой россиянин Владимир Князев умер в Таиланде, не дождавшись вылета домой.
  • В местном госпитале ему диагностировали деменцию второй степени.
  • Волонтеры помогли вывезти прах умершего с Пхукета в Россию.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Потерявший память 70-летний россиянин Владимир Князев скончался в Таиланде, не дождавшись вылета в Россию, сообщила РИА Новости администратор русскоязычного паблика в таиландских соцсетях "Паттайя от А до Я" Светлана Шерстобоева.
В марте российские волонтеры в Таиланде стали разыскивать родных пожилого россиянина, который пришел на крыльцо госпиталя Вачира полностью обнаженным и разговаривал сам с собой. В госпитале его осмотрел русскоговорящий психиатр и поставил диагноз деменция второй степени.
"Мы отыскали его родственников в России. Я предлагала им открыть сбор для вывоза на Родину. Для сборов на такого пожилого пациента наших сил не хватит, нужна федеральная огласка, поэтому я договорилась о сюжете на ТВ. К сожалению, дочь отказалась. Пока суть да дело, дедушка умер", - сказала собеседница агентства.
Волонтеры помогли вывезти его прах с Пхукета в Россию, добавила она.
