Верховный суд защитил право ребенка погибшего участника СВО на соцвыплаты

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Верховный суд РФ защитил право ребенка погибшего участника СВО на получение соцвыплат, несмотря на установление отцовства уже после смерти мужчины, сообщили в пресс-службе суда.

Там рассказали, что после гибели участника специальной военной операции судом установлено его отцовство в отношении несовершеннолетней дочери. Однако в предоставлении ребенку единовременного пособия уполномоченные органы отказали, сославшись на то, что данные выплаты уже получили мать и супруга погибшего в равных долях.

Обращаясь в суд, жительница Владимирской области указала, что ее дочь также претендует на социальные гарантии. Суды частично удовлетворили требования, взыскав с матери и супруги погибшего денежные средства, а в иске к Минобороны и страховой компании отказали.

« "Верховный суд России , рассмотрев кассационную жалобу, разъяснил, что несовершеннолетние, в отношении которых в судебном порядке установлено отцовство, с даты рождения относятся к числу лиц, имеющих право на пособия для членов семьи военнослужащего в связи с его гибелью при выполнении боевых задач. Обязательства по осуществлению выплат возложены на страховщика и уполномоченный орган министерства обороны РФ ", - отметили в пресс-службе.