Верховный суд защитил право ребенка погибшего участника СВО на соцвыплаты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Верховный суд защитил право ребенка погибшего участника СВО на получение соцвыплат, несмотря на установление отцовства после смерти мужчины.
- Нижестоящие суды частично удовлетворили требования о выплатах, взыскав средства с матери и супруги погибшего, но отказали в иске к Минобороны и страховой компании.
- Верховный суд разъяснил, что несовершеннолетние, в отношении которых в судебном порядке установлено отцовство, имеют право на пособия для членов семьи военнослужащего в связи с его гибелью.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Верховный суд РФ защитил право ребенка погибшего участника СВО на получение соцвыплат, несмотря на установление отцовства уже после смерти мужчины, сообщили в пресс-службе суда.
Там рассказали, что после гибели участника специальной военной операции судом установлено его отцовство в отношении несовершеннолетней дочери. Однако в предоставлении ребенку единовременного пособия уполномоченные органы отказали, сославшись на то, что данные выплаты уже получили мать и супруга погибшего в равных долях.
Обращаясь в суд, жительница Владимирской области указала, что ее дочь также претендует на социальные гарантии. Суды частично удовлетворили требования, взыскав с матери и супруги погибшего денежные средства, а в иске к Минобороны и страховой компании отказали.
«
"Верховный суд России, рассмотрев кассационную жалобу, разъяснил, что несовершеннолетние, в отношении которых в судебном порядке установлено отцовство, с даты рождения относятся к числу лиц, имеющих право на пособия для членов семьи военнослужащего в связи с его гибелью при выполнении боевых задач. Обязательства по осуществлению выплат возложены на страховщика и уполномоченный орган министерства обороны РФ", - отметили в пресс-службе.
Нижестоящие инстанции неправильно применили нормы материального права, регулирующие спорные отношения. Они не учли, что уполномоченные органы располагали информацией о дочери погибшего и при этом фактически лишили ее права на получение причитающихся денежных средств, подчеркнули в пресс-службе.