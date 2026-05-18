Совладелец Смартбанка заочно получил 19 лет колонии
22:30 18.05.2026
Совладелец Смартбанка заочно получил 19 лет колонии

Суд заочно приговорил совладельца Смартбанка Александра Галкина к 19 годам

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд приговорил совладельца Смартбанка Александра Галкина заочно к 19 годам колонии за вывод из России более чем 1,6 миллиарда рублей.
  • Вместе с ним в преступное сообщество входили другой акционер Агустин Моралес-Эскомилье, владелец Moldindconbank Вячеслав Платон и молдавский олигарх Владимир Плахотнюк.
  • Моралес-Эскомилье заключил досудебное соглашение и был приговорен Замоскворецким судом Москвы к 16 годам колонии, а Вячеслав Платон заочно осужден на 24 года колонии, Плахотнюк получил срок в Молдавии.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Савеловский суд Москвы приговорил к 19 годам колонии заочно совладельца Смартбанка Александра Галкина за вывод из России более чем 1,6 миллиарда рублей на счета зарубежных банков и создание преступного сообщества, сообщили РИА Новости в суде.
Галкин был признан виновным в создании преступного сообщества для совершения незаконных валютных операций в особо крупном размере (по статьям 210 и 193.1 УК РФ).
"Приговором суда Галкину назначено наказание в виде 19 лет колонии строгого режима заочно, а также штраф 1,5 миллиона рублей", - сказала собеседница агентства.
Ранее он был объявлен в международный розыск и заочно арестован.
Галкин являлся совладельцем Смартбанка, лишенного лицензии. Вместе с ним в преступное сообщество входил другой акционер - Агустин Моралес-Эскомилье, а также владелец Moldindconbank (АО КБ "Молдиндконбанк") Вячеслав Платон и молдавский олигарх Владимир Плахотнюк.
Как установило следствие, соучастники оказывали клиентам услуги по выводу денежных средств из России на счета в иностранных банках, в том числе на счета нерезидента – "Молдиндконбанка".
Так злоумышленникам удалось вывести из РФ более чем 1,6 миллиарда рублей.
Впоследствии СМИ нарекли эту масштабную схему по выводу денег "молдавской".
Моралес-Эскомилье заключил досудебное соглашение и дал показания на подельников. В мае 2024 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил его к 16 годам колонии, а также взыскал более 230 миллионов рублей в пользу потерпевших.
Вячеслав Платон был заочно осужден в Москве прошлым летом на 24 года колонии.
Плахотнюк был объявлен в розыск в РФ в 2017 году. Позднее он был экстрадирован из Греции в Молдавию. В марте этого года суд в Кишиневе приговорил его к 19 годам тюрьмы по делу о выводе 1 миллиарда долларов из банковской системы страны.
