Совладелец Смартбанка заочно получил 19 лет колонии

Краткий пересказ от РИА ИИ Суд приговорил совладельца Смартбанка Александра Галкина заочно к 19 годам колонии за вывод из России более чем 1,6 миллиарда рублей.

Вместе с ним в преступное сообщество входили другой акционер Агустин Моралес-Эскомилье, владелец Moldindconbank Вячеслав Платон и молдавский олигарх Владимир Плахотнюк.

Моралес-Эскомилье заключил досудебное соглашение и был приговорен Замоскворецким судом Москвы к 16 годам колонии, а Вячеслав Платон заочно осужден на 24 года колонии, Плахотнюк получил срок в Молдавии.

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Савеловский суд Москвы приговорил к 19 годам колонии заочно совладельца Смартбанка Александра Галкина за вывод из России более чем 1,6 миллиарда рублей на счета зарубежных банков и создание преступного сообщества, сообщили РИА Новости в суде.

Галкин был признан виновным в создании преступного сообщества для совершения незаконных валютных операций в особо крупном размере (по статьям 210 и 193.1 УК РФ ).

"Приговором суда Галкину назначено наказание в виде 19 лет колонии строгого режима заочно, а также штраф 1,5 миллиона рублей", - сказала собеседница агентства.

Ранее он был объявлен в международный розыск и заочно арестован.

Галкин являлся совладельцем Смартбанка, лишенного лицензии. Вместе с ним в преступное сообщество входил другой акционер - Агустин Моралес-Эскомилье, а также владелец Moldindconbank (АО КБ "Молдиндконбанк") Вячеслав Платон и молдавский олигарх Владимир Плахотнюк

Как установило следствие, соучастники оказывали клиентам услуги по выводу денежных средств из России на счета в иностранных банках, в том числе на счета нерезидента – "Молдиндконбанка".

Так злоумышленникам удалось вывести из РФ более чем 1,6 миллиарда рублей.

Впоследствии СМИ нарекли эту масштабную схему по выводу денег "молдавской".

Моралес-Эскомилье заключил досудебное соглашение и дал показания на подельников. В мае 2024 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил его к 16 годам колонии, а также взыскал более 230 миллионов рублей в пользу потерпевших.

Вячеслав Платон был заочно осужден в Москве прошлым летом на 24 года колонии.