Суд взыскал с организатора марафонов Блиновской 35 миллионов рублей

МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению финансового управляющего Елены Блиновской взыскал с одного из организаторов ее марафонов Дарьи Бондаренко 35 миллионов рублей в конкурсную массу Блиновской, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Как пояснил представитель финуправляющего Марии Ознобихиной, Бондаренко была единственным участником и гендиректором ООО "Ригель", технической компании из схемы дробления бизнеса "королевы марафонов".
Ознобихина потребовала признать незаконными четыре платежа со счета ООО "Ригель" в пользу Бондаренко на 35 миллионов рублей в 2020-2021 годах, сделанные под видом дивидендов, хотя компания чистой прибыли не имела.
Представитель ответчицы заявил, что Бондаренко сняла эти деньги и передала мужу блогера Алексею Блиновскому, что подтверждается перепиской и выписками по счетам. Он просил суд не применять последствия недействительности сделок в виде взыскания 35 миллионов рублей с Бондаренко в конкурсную массу Блиновской. По его словам, эти деньги и так находятся "в периметре семьи Блиновских".
Арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом в ноябре 2024 года по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества. В реестр требований кредиторов Блиновской включены требования Федеральной налоговой службы (ФНС) в размере около 1,2 миллиарда рублей, требования ВТБ на сумму около 270 миллионов, а также менее существенные требования иных кредиторов.
Савеловский суд Москвы 3 марта 2025 года приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 587 миллионов рублей в пользу России. Блиновская была задержана в апреле 2023 года.