Суд взыскал с организатора марафонов Блиновской 35 миллионов рублей

МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению финансового управляющего Елены Блиновской взыскал с одного из организаторов ее марафонов Дарьи Бондаренко 35 миллионов рублей в конкурсную массу Блиновской, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Как пояснил представитель финуправляющего Марии Ознобихиной, Бондаренко была единственным участником и гендиректором ООО "Ригель", технической компании из схемы дробления бизнеса "королевы марафонов".

Ознобихина потребовала признать незаконными четыре платежа со счета ООО "Ригель" в пользу Бондаренко на 35 миллионов рублей в 2020-2021 годах, сделанные под видом дивидендов, хотя компания чистой прибыли не имела.

Представитель ответчицы заявил, что Бондаренко сняла эти деньги и передала мужу блогера Алексею Блиновскому , что подтверждается перепиской и выписками по счетам. Он просил суд не применять последствия недействительности сделок в виде взыскания 35 миллионов рублей с Бондаренко в конкурсную массу Блиновской. По его словам, эти деньги и так находятся "в периметре семьи Блиновских".

Арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом в ноябре 2024 года по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества. В реестр требований кредиторов Блиновской включены требования Федеральной налоговой службы ( ФНС ) в размере около 1,2 миллиарда рублей, требования ВТБ на сумму около 270 миллионов, а также менее существенные требования иных кредиторов.