Суд продлил домашний арест экс-замгубернатора Кубани Нестеренко

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Суд продлил на шесть месяцев домашний арест экс-замгубернатора Кубани Александра Нестеренко по делу о превышении полномочий.
- Нестеренко обвиняется в трех эпизодах превышения должностными полномочиями с причинением тяжких последствий из корыстной или иной личной заинтересованности.
КРАСНОДАР, 18 мая - РИА Новости. Ленинский районный суд Краснодара продлил на шесть месяцев домашний арест экс-замгубернатора Кубани Александра Нестеренко по делу о превышении полномочий, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Нестеренко обвиняется в трех эпизодах превышения должностными полномочиями с причинением тяжких последствий из корыстной или иной личной заинтересованности. Потерпевшим по делу является департамент строительства Краснодарского края. На предварительном заседании представитель прокуратуры ходатайствовал о продлении на шесть месяцев меры пресечения, оставив прежние ограничения.
Адвокат бывшего вице-губернатора ходатайствовал об изменении меры пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде, мотивировав это тем, что семья Нестеренко находится в тяжелом материальном положении, поскольку он фактически не может полноценно исполнять трудовые обязанности.
"Суд постановил меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении Нестеренко Александра Владимировича... оставить без изменений, установить срок её действия - шесть месяцев со дня поступления уголовного дела в суд, то есть до 6 ноября 2026 года включительно", - огласил судья.
Суд продолжит рассмотрение дела 29 мая.
Вице-губернатор Кубани Нестеренко был задержан в мае 2025 года сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю – тогда по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Он согласился с обвинением в суде и был заключен под стражу. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил Нестеренко, ответственному за строительство, покинуть пост, поскольку возведение более половины соцобъектов в крае идет с отставанием графика.
По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, претензии силовиков были связаны с деятельностью Нестеренко по предыдущему месту работы в "Главном управлении строительства Краснодарского края" - в 2023-2024 годах под руководством Сергея Власова, занимавшего в тот период пост вице-губернатора. Ущерб от действий Нестеренко, по информации источника, оценивался в более чем 130 миллионов рублей.