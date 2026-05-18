В Сан-Диего в районе исламского центра произошла стрельба

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Стрельба произошла в районе исламского центра в городе Сан-Диего в американском штате Калифорния, на месте находится полиция, сообщают правоохранители.

"Управление полиции Сан-Диего находится на месте происшествия у исламского центра Сан-Диего... в связи с сообщениями о стрельбе", - сообщает полиция Сан-Диего на своей странице в соцсети X .

Мэр города Тодд Глориа написал на своей странице в соцсети, что получает сообщения от правоохранителей о ситуации и что экстренные службы находятся на месте происшествия.