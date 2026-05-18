В Сан-Диего в районе исламского центра произошла стрельба

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В районе исламского центра в городе Сан-Диего произошла стрельба.
- Полиция и экстренные службы находятся на месте происшествия.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Стрельба произошла в районе исламского центра в городе Сан-Диего в американском штате Калифорния, на месте находится полиция, сообщают правоохранители.
Мэр города Тодд Глориа написал на своей странице в соцсети, что получает сообщения от правоохранителей о ситуации и что экстренные службы находятся на месте происшествия.
В торговом центре в Калифорнии произошла стрельба
29 ноября 2025, 05:37