Стармер заявил, что не собирается уходить в отставку
16:58 18.05.2026 (обновлено: 17:11 18.05.2026)
Стармер заявил, что не собирается уходить в отставку

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что не собирается уходить в отставку и намерен участвовать в следующих выборах.
  • Региональные выборы в Великобритании показали, что лейбористы потеряли почти 1200 мест в муниципальных советах, а основным победителем стала правая партия Reform UK.
ЛОНДОН, 18 мая - РИА Новости. Премьер Великобритании Кир Стармер на фоне призывов к отставке в очередной раз заявил, что не собирается уходить с поста и намерен участвовать в следующих выборах.
Ранее почти 100 депутатов призвали к отставке Стармера после провала партии лейбористов на местных выборах. Также из протеста ушли в отставку ряд чиновников правительства, включая министра здравоохранения Уэса Стритинга, который считается ключевым соперником Стармера. Другой соперник Стармера, мэр Манчестера Энди Бернхэм, намерен избираться в парламент, что также позволит ему бороться за премьерское кресло.
"Я уже неоднократно говорил, что я не собираюсь уходить", - заявил Стармер британским телеканалам в ответ на вопрос о том, будет ли он бороться с возможными соперниками.
В ответ на вопрос, намерен ли он оставаться лидером партии до следующих выборов в 2029 году, Стармер ответил положительно.
"Я действительно хочу участвовать в следующих выборах. Я осознаю, что после результатов местных выборов, а также выборов в Уэльсе и Шотландии первая задача состоит в том, чтобы изменить ситуацию и убедиться, что я работаю в правильном направлении", - добавил он.
Региональные выборы в Великобритании прошли в начале мая. Согласно итоговым результатам, лейбористы потеряли почти 1200 из более чем 2200 ранее занятых представителями партии мест в муниципальных советах. Основным победителем стала правая партия Reform UK, набравшая порядка 1400 мест.
