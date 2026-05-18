Минфин США опубликовал текст новой лицензии на операции с российской нефтью

ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. Министерство финансов США опубликовало текст новой лицензии на операции с уже погруженной российской нефтью.
Ранее глава минфина США Скотт Бессент подтвердил, что Штаты продлевают на 30 дней лицензию на морские поставки российской нефти. Предыдущая лицензия минфина США в отношении поставок нефти из РФ истекла в субботу, 16 мая.
"Все операции, запрещенные вышеуказанными актами, которые обычно сопутствуют и необходимы для продажи, доставки или разгрузки сырой нефти или нефтепродуктов российского происхождения, погруженных на любое судно, включая суда, заблокированные по вышеуказанным актам, не позднее 00:01 (07.01 мск) по восточному летнему времени 17 апреля 2026 года, разрешены до 00:01 по восточному летнему времени 17 июня 2026 года", - говорится в тексте лицензии, опубликованной на сайте Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.